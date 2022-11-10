عودة حمدالله وغياب رحيمي.. قائمة المغرب الرسمية لكأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس النهائية، لبطولة كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة عودة عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، وتم استبعاد سفيان رحيمي لاعب نادي العين الإماراتي.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم، التي تضم أيضاً منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وجاءت قائمة منتخب المغرب لبطولة كأس العالم 2022، كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أحمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف داري، يحيى عطيات الله، بدر بانون، جواد الياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عبدالحميد صابيري، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، بلال القنوس، يحيى جبران.

الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، زكريا أبوخلال، أمين حارث، عبدالصمد الزلزولي، إلياس شاهين، يوسف النصيري، وليد شديرة، عبدالرزاق حمدالله.

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