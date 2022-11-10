كأس العالم 2022.. الأوضاع الداخلية تحرم منتخب الإكوادور من رئيسه

المصدر: وكالات

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قرر رئيس الإكوادور جييرمو لاسو عدم حضور المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، بين قطر صاحبة الضيافة ومنتخب الإكوادور بسبب عدم استقرار الأوضاع الداخلية في بلاده.

وسيلتقي منتخبا قطر والإكوادور ضمن المجموعة الأولى للبطولة في 20 نوفمبر الجاري، في استاد البيت الذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع بعد مراسم الافتتاح.

وكتب الرئيس لاسو عبر تويتر "شكرت أمير قطر على دعوتي لحضور مباراة الافتتاح بين منتخبينا".

وأضاف الرئيس "لكني قررت عدم الذهاب، الاهتمام بالوضع الأمني في بلادنا هو أولويتي".

وتحت قيادة لاسو شهدت الإكوادور العديد من أحداث العنف، يقول الرئيس إن سببها يرجع إلى حملته التي يشنها على تجار المخدرات والتمرد في السجون.

وقال بيان للرئاسة في الإكوادور إن نائب الرئيس ألفريدو بوريرو سيحضر المباراة الافتتاحية للبطولة بدلاً من الرئيس.

وضمنت الإكوادور المشاركة في كأس العالم في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن قالت محكمة التحكيم الرياضية إن بايرون كاستيو الذي زعمت تشيلي بأنه كان غير مؤهل للعب خلال التصفيات، يعتبر مواطناً من الإكوادور.

لكن المحكمة الرياضية قضت بخصم ثلاث نقاط من الإكوادور في بداية الجولة التالية من تصفيات كأس العالم، وتغريمها 100 ألف فرنك سويسري (101.60536 ألف دولار) بسبب استخدام وثيقة تحتوي على معلومات كاذبة.

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