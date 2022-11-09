توقعت الفائز في آخر 3 نسخ.. شركة تحدد المنتخب الفائز بالمونديال

المصدر: الحرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت شركة ألعاب الفيديو المعروفة "إي أيه سبورت" المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم لكرة القدم، واللاعب الذي سيحقق جائزة الحذاء الذهبي في مونديال قطر.

ووفقا لتقرير نشرته "إي أيه سبورت" على موقعها الإلكتروني فقد استعانت الشركة بمحاكاة من خلال لعبة "فيفا 23"، وتقييمات اللاعبين المستخدمة في أوضاع اللعب المختلفة في كأس العالم المقبلة.

لعبت "إي أيه سبورت" جميع المباريات الـ64 المقررة في البطولة من مرحلة المجموعات إلى المباراة النهائي، وأظهرت أن منتخب الأرجنتين سيفوز باللقب بركلات الترجيح ضد البرازيل على أن يحرز نجمه ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي، وأفضل لاعب بالبطولة.

كذلك توقعت أن يتم اختيار ميسي ضمن قائمة فريق المونديال، إلى جانب زملائه في المنتخب الحارس إيميليانو مارتينيز، وماركوس أكونيا، ولياندرو باريديس، ورودريغو دي بول.

وضمت القائمة أيضا كلا من ماركينيوس وريتشالسون وفينيسيوس جونيور من البرازيل، ورافائيل فاران وكيليان مبابي من فرنسا، وجواو كانسيلو من البرتغال.

وفي حال صدقت توقعات "إي أيه سبورت" ستكون، المرة الرابعة على التوالي التي تنجح فيها الشركة في التنبؤ بالمنتخبات الفائزة في المونديال.

وأجرت "إي أيه سبورت" محاكاة مماثلة قبل نهائيات كأس العالم 2010 و2014 و2018، وفي كل مرة كانت توقعاتها صحيحة في البطولة: إسبانيا وألمانيا وفرنسا على التوالي.

وتأهلت الأرجنتين لمونديال قطر 2022 بعد أن حلت ثانية في التصفيات الأمريكية الجنوبية خلف البرازيل.

ويبحث أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، عن لقبه الأول في المونديال، في مشاركته الخامسة تواليا، بعد أن كان قد خسر نهائي 2014 ضد ألمانيا.

ويصل ميسي إلى قطر وبحوزته 90 هدفا في 164 مباراة دولية (رقمان قياسيان محليان)، في موندياله الأخير على الأرجح، بحسب ما كشف أخيرا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز