المنتخب السويسري يعلن قائمته النهائية لكأس العالم 2022

المصدر: وام

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أعلن مراد ياكين المدير الفني للمنتخب السويسري لكرة القدم اليوم عن القائمة النهائية لفريقه، التي سيخوض بها فعاليات كأس العالم 2022 .

وتضم القائمة 26 لاعبا بقيادة جرانيت تشاكا لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي.

ويخوض المنتخب السويسري فعاليات الدور الأول لمونديال 2022 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً منتخبات البرازيل وصربيا والكاميرون.

وضمت القائمة التي أعلنها ياكين ميشيل إيبتشر ومانويل أكانجي وإيراي كوميرت ونيكو إيلفيدي وبريل إمبولو وكريستيان فاسناخت وإدميلسون فيرنانديز وفابيان فراي وريمو فرولر وأردون يشاري وفيليب كون وجريجور كوبل ونوا أوكافور وجوناس أوملن وفابيان رايدر وريكاردو رودريجيز وفابيان شار وهاريس سفيروفيتش وشيردان شاكيري ويان سومرج وبريل سو وريناتو ستيفن وروبن فارجاس وسيلفان فيدمير وجرانيت تشاكا ودينيس زكريا.

وتأكد غياب حارس المرمى إيفون مفوجو عن قائمة المنتخب السويسري في مونديال 2022 بسبب الإصابة.

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