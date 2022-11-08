استاد آل مكتوم يستضيف مباراة اليابان وكندا الودية استعدادا لكأس العالم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، المباراة الودية الدولية التي ستجمع بين منتخبي اليابان وكندا، المقررة الساعة 5.45 مساء في17 نوفمبر الجاري، في إطار استعداداتهما لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وتلعب اليابان في المجموعة الخامسة بالمونديال، حيث تواجه ألمانيا يوم 23 نوفمبر، ثم كوستاريكا يوم 27 نوفمبر، وأخيراً إسبانيا في الأول من ديسمبر في ختام منافسات الدور الأول.

وعلى الجانب الأخر تلعب كندا في المجموعة السادسة بالمونديال، حيث تواجه بلجيكا يوم 23 نوفمبر، ثم كرواتيا يوم 27 نوفمبر، والمغرب في الأول من ديسمبر.

وسبق لمنتخب اليابان أن خاض مباراة رسمية على ملعب استاد آل مكتوم، خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات، حيث واجه عليه منتخب فيتنام في الدور ربع النهائي وفاز وقتها بهدف دون رد.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز