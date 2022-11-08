زوجة رئيس «فيفا» توجه رسالة خاصة للجزائر قبل كأس العالم 2022

المصدر: البيان

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وجهت لينا الأشقر زوجة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة خاصة للجزائر قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها نوفمبر الجاري.

وقالت الأشقر لموقع "SporTeam AR" بشأن إقصاء المنتخب الجزائري من التأهل لنهائيات كأس العالم: "المنتخب الجزائري سيكون في قلوبنا خلال المونديال، كرة القدم هكذا ربح وخسارة".

وأضافت: "عندما تفوز اليوم تفرح، وعندما تخسر غداً تحزن، لكن عندما تخسر يجب أن تقول سأفوز غداً".

وتابعت: "أتمنى مشاهدة المنتخب الجزائري في النسخة المقبلة، أنتم بقلوبنا".

يذكر أن لينا الأشقر ولدت في بلدة بر الخريبة بقضاء الشوف في لبنان، وتزوجت من إنفانتينو عام 2001 ولها أربع بنات، هن التوأم أليسيا وصابرينا (19 عامًا)، وشانيا (17 عامًا)، وداليا 11 عامًا، وعملت قبل زواجها سكرتيرة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعهد رئيسه نبيل الراعي وأمينه العام رهيف علامة.

ويغيب منتخب الجزائر المتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية وكأس العرب عن العُرس المونديالي، بعدما اصطدم بالمنتخب الكاميروني في المباراة الفاصلة التي تحدد هوية المتأهل لكأس العالم، وعلى الرغم من التفوق خارج الجزائر بنتيجة 0/1، لم يتمكن أبناء جمال بلماضي من التأهل بعدما خسروا على أرضهم 1/2.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب الجزائر في بطولة كأس العالم إلى عام 2014 في البرازيل.

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