عودة «الأسطوري» وصدمة لنجم ليفربول.. مفاجآت في قائمة البرازيل لمونديال 2022

المصدر: البيان

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أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي، قائمة السيليساو التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر 2022.

وتلقى روبرتو فيرمينو نجم ليفربول، صدمة قوية وذلك بعدما قام تيتي باستبعاده من القائمة في مفاجأة كبيرة، في حين تضمنت القائمة اسم المخضرم داني ألفيس (39 عامًا)، الملقب بالأسطوري.

ويلعب منتخب البرازيل الباحث عن لقبه الأول منذ عام 2002 والسادس في تاريخه، ضمن منافسات المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022، التي تضم منتخبات صربيا، وسويسرا، والكاميرون.

ويستهل البرازيل مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة نظيره الصربي الخميس 24 نوفمبر الجاري، على استاد لوسيل.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) – ويفرتون بيريرا (بالميراس)

خط الدفاع: داني ألفيس (بوماس المكسيكي) – دانيلو (يوفنتوس) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – تياغو سيلفا (تشيلسي) – جيلسون بريمير (يوفنتوس) – أليكس ساندرو (يوفنتوس) – أليكس تيليس (إشبيلية)

خط الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) – برونو غيماريش (نيوكاسل) – فريد (مانشستر يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – فابينيو (ليفربول) – غابرييل مارتينيلي (أرسنال) – رافينيا (برشلونة) – أنتوني (مانشستر يونايتد)

خط الهجوم: ريتشارليسون (توتنهام) – غابرييل جيسوس (أرسنال) – بيدرو غليرمو (فلامنغو) – نيمار (باريس سان جيرمان) – رودريغو (ريال مدريد) – إيفرتون ريبيرو (فلامنغو) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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