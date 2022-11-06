المنتخب السويسري .. من تسجيل الحضور إلى السعي لمقعد في الأدوار النهائية بالمونديال

المصدر: وام

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على مدار عقود طويلة، كان المنتخب السويسري لكرة القدم من الفرق التي لا يتوقع لها المنافسة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم وكأس أمم أوروبا لافتقاده للترشيحات القوية قبل خوضه معظم النسخ السابقة التي شارك فيها بهذه البطولات.

وبرغم هذا، لا يمكن اعتبار هذا أمرا مسلما به عندما يخوض المنتخب السويسري بطولة كأس العالم 2022 في ظل تطور مستوى الفريق في السنوات الماضية.

ونجح المنتخب السويسري في عبور دور المجموعات وبلوغ الأدوار الإقصائية في 5 من آخر ست نسخ خاضها في البطولات الكبرى.

ومع احتلاله المركز الثالث في مجموعته ببطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2020) خلف المنتخبين الإيطالي والويلزي، تأهل الفريق لدور الـ16 كأحد أفضل المنتخبات التي فازت بالمركز الثالث في مجموعاته.

ولكنه حقق المفاجأة في دور الـ16 وأطاح بالمنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي عبر ركلات الترجيح ليؤكد المنتخب السويسري أنه فريق لا يستهان به وأنه تحول من طور المشاركة إلى مرحلة السعي للمنافسة.

وخلال مسيرة الفريق بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 ، لم يخسر أي مباراة بالتصفيات ليتصدر المجموعة الثالثة متفوقا على المنتخب الإيطالي بطل أوروبا.

ولهذا ، سيكون على منافسي المنتخب السويسري في المونديال ضرورة توخي الحذر في مواجهته بعد أن اعتاد الفريق على تحقيق المفاجآت، والتي كان منها على سبيل المثال فوزه على المنتخب الإسباني في بداية مشوارهما بمونديال 2010، وهي البطولة التي توج المنتخب الإسباني بلقبها في النهاية.

ويمتلك المدرب مراد ياكين المدير الفني للمنتخب السويسري مجموعة مميزة من اللاعبين ضمن صفوف الفريق، ويغلب على التشكيلة مجموعة اللاعبين المخضرمين مثل المدافعين ريكاردو رودريجيز وفابيان شار ولاعبي الوسط شيردان شاكيري وجرانيت تشاكا والمهاجم هاريس سفيروفيتش.

ولكن صفوف الفريق تضم أيضا مجموعة مميزة من اللاعبين الشبان الذين يتطلعون لترك بصمتهم مع أول مشاركة في المونديال.

وكالعادة، سيكون دفاع الفريق من أبرز نقاط القوة بقيلدة رودريجيز وشار ومانويل أكانجي لاعب مانشستر سيتي.

أما نقطة الضعف الرئيسية بالفريق فقد تكون افتقاده لوجود النجوم أصحاب الأسماء الرنانة الكبيرة القادرة على صنع الفارق في مواجهة بعض الاختبارات الصعبة.

وللنسخة الثانية على التوالي في المونديال، سيلتقي المنتخب السويسري نظيره البرازيلي في دور المجموعات حيث يخوض مباريات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات البرازيل وصربيا والكاميرون.

ويطمح المنتخب السويسري بالتأكيد إلى تكرار ما حققه في مونديال 2018 بروسيا عندما تعادل مع المنتخب البرازيلي 1-1 ، لكنه يدرك أيضا أن المنتخب البرازيلي أصبح الآن أكثر قوة مما كان عليه في مونديال 2018 .

ويستهل المنتخب السويسري مسيرته في مونديال 2022 بمواجهة نظيره الكاميروني ثم يلتقي المنتخبين البرازيلي والصربي في المباراتين التاليتين.

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