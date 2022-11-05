الإصابة تُغيب بن تشيلويل عن صفوف المنتخب الإنجليزي في المونديال

المصدر: أ ب

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يغيب بن تشيلويل، ظهير المنتخب الإنجليزي، عن كأس العالم 2022 بعد أن أكدت الفحوص تعرضه لإصابة ”كبيرة” في الركبة.

أصيب مدافع تشيلسي، الذي كان ينافس على الأرجح على مركز الظهير الأيسر مع لوك شو، في المباراة التي فاز فيها فريقه بنتيجة 2-1 منتصف الأسبوع على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

قال النادي، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، يوم السبت إن الفحوص كشفت عن ”إصابة كبيرة” من شأنها أن تمنع تشيلويل من اللعب في مونديال قطر.

وبدوره، عبر تشيلويل (25 عاما) عن خيبة أمله في تغريدة على ”تويتر” بعد تشخيص إصابته.

وقال تشيلويل ”بعد إصابتي في الرباط الصليبي الأمامي، عملت بجد للتأكد من أنني جاهز لكأس العالم. لقد كان حلمي دائما...للأسف، لن يكون هذا ممكنا بعد نتائج الفحوص. سأفعل كل ما في وسعي لاستعادة اللعب لصالح تشيلسي في أسرع وقت ممكن. شكرا على رسائل الدعم”.

عاد تشيلويل إلى الملاعب في مايو بعد أن غاب لفترة طويلة من الموسم الماضي بسبب الإصابة.

ويخوض المنتخب الإنجليزي أولى مبارياته في المونديال ضد نظيره الإيراني في 21 نوفمبر.

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