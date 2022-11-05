توماس بارتي.. العقل المحرك في المنتخب الغاني

المصدر: وام

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في مارس الماضي، وفيما انتظر كثيرون تأهل المنتخب النيجيري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تعادله السلبي ذهابا على ملعب المنتخب الغاني في الدور النهائي الحاسم بالتصفيات، قلب المنتخب الغاني الطاولة على مضيفه النيجيري في مباراة الإياب وانتزع بطاقة التأهل بالتعادل 1-1 .

كان النجم الحقيقي في هذه المباراة هو توماس بارتي لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب الغاني الذي باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر أربك كل الحسابات، وأصبح المنتخب النيجيري مطالبا بإحراز هدفين على الأقل من أجل التأهل، لكن الفريق النيجيري أحرز هدفا واحدا من ركلة جزاء، فيما قاد بارتي رفاقه الذي يعد العقل المحرك في المنتخب الغاني إلى ملحمة حقيقية في الأداء الخططي ليخرج بنتيجة التعادل 1-1 التي كانت كافية للعودة إلى المونديال بعد الغياب في نسخة 2018 بروسيا.

وأكد بارتي، الذي سجل هذا الهدف المهم للغاية، أنه الورقة الرابحة الأساسية في صفوف المنتخب الغاني وأيقونة نجاحه .

وخلال الموسم الحالي، واصل بارتي سطوعه مع أرسنال وخاض مع الفريق 9 مباريات حتى الآن بالدوري الإنجليزي سجل فيها هدفين.

ويعتبر بارتي من أبرز العناصر التي اعتمد عليها أرسنال في مسيرته الناجحة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وموقعه في صدارة جدول المسابقة.

وبرغم وجود العديد من النجوم في صفوف المنتخب الغاني مثل جوردان آيو ومحمد قدوس، يظل بارتي اللاعب الذي يخطف الأضواء في معظم مباريات الفريق ويعول عليه كثيرا في مشاركته المقبلة بكأس العالم.

كان بارتي /29 عاما/ قد بدأ مسيرته مع المنتخب الغاني في 2016 وخاض معه حتى الآن 40 مباراة سجل خلالها 13 هدفا.

لكن مشاركته في مونديال 2022 ستكون الأولى له في البطولة العالمية نظرا لغياب المنتخب الغاني عن مونديال 2018 بروسيا.

و يتطلع بارتي إلى مواصلة تألقه مع أرسنال في الموسم الحالي في مسيرته مع المنتخب الغاني في المونديال وقيادته إلى الأدوار الإقصائية بالبطولة العالمية.

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