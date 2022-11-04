بعد إصابة لوكاكو.. مدرب منتخب بلجيكا يتخذ قراراً مهماً

المصدر: البيان

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أكد مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيث، أنه سيضطر لتغيير طريقة لعبه في كأس العالم 2022، حال عدم لحاق مهاجم انتر روميلو لوكاكو بمنافسات البطولة.

وفي نفس الوقت أبدى مارتينيث تفاؤله بتعافي لوكاكو خلال الفترة الحالية، ولحاقه بالمونديال.

وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية أغسطس الماضي بسبب إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، قبل أن يعود في المباراة التي فاز فيها فريقه انتر على فيكتوريا بيلزن التشيكي 0/4، 26 أكتوبر الماضي بدوري أبطال أوروبا، عندما سجل هدفاً بعد مشاركته في المباراة بديلاً.

ولكن لوكاكو تعرض لإصابة جديدة، لتطرح التساؤلات حول قدرة الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا على المشاركة في بطولة كأس العالم، التي تنطلق منافساتها في قطر 20 نوفمبر الجاري.

واعترف مدرب منتخب بلجيكا، أن لوكاكو لاعب لا يستطيع استبداله بآخر، مؤكداً أنه سيضطر لتغيير طريقة لعب المنتخب البلجيكي حال عدم لحاق مهاجم انتر بالمونديال.

وأضاف مارتينيث أن الإصابة تعتبر خيبة أمل للوكاكو مشدداً على أهميته، وأضاف أن كل منتخب يضم بعض اللاعبين الذين لا يعوضون على غرار ميسي في الأرجنتين على حد قوله، مردفاً أن المنتخب البلجيكي لا يستطيع الاستغناء عن كورتوا ودي بروين ولوكاكو.

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