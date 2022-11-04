غوارديولا يبث خبراً ساراً لمنتخب إنجلترا قبل كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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بث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، خبراً ساراً لمنتخب إنجلترا، بعدما أكد أن لاعبي فريقه كايل ووكر وكالفين فيليبس، سيتعافيان من إصابتيهما وسيشاركان مع منتخبهما في كأس العالم 2022.

ورداً على سؤال عن فرص لاعبيه فيليبس ووكر في المشاركة بكأس العالم، قال غوارديولا "بحسب الطريقة التي يتعافيان بها سيكون هناك فرصة كبيرة لمشاركتهما في المونديال، ولكن لا أعرف نية غاريث (مدرب إنجلترا)".

وخضع ووكر لعملية جراحية في الفخذ الشهر الماضي، بينما خضع فيليبس لجراحة في كتفه في سبتمبر، ولعب كلاهما دوراً رئيسياً في وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا العام الماضي.

وفي السياق ذاته قال غوارديولا، إن فيليبس كان متقدماً على ووكر في شفائه، لكنه ما زال يقوم فقط بجلسات تدريب جزئية.

واختتم "أعرف مدى أهمية كأس العالم، لكنني لن أشرك لاعباً أشعر أنه غير جاهز من حيث اللياقة البدنية، أو إيقاع اللعب".

تجدر الإشارة إلى أن نهائيات كأس العالم ستنطلق في قطر 20 نوفمبر الحالي، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

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