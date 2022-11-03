خبرة نوير وإمكانياته العالية تعزز فرص ألمانيا في مونديال 2022

المصدر: وام

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قبل أكثر من 8 سنوات، أبهر حارس المرمى الألماني مانويل نوير العالم كله من خلال العروض التي قدمها مع فريقه في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ولعب نوير /36 عاما/ دورا بارزا في صعود الفريق إلى منصة التتويج باللقب العالمي ليكون اللقب الرابع لألمانيا في البطولة العالمية والأول لها منذ الفوز باللقب الثالث في 1990 .

وكتب نوير اسمه بحروف من ذهب بين أفضل الحراس في العالم ليس فقط للفوز بهذا اللقب مع المنتخب الألماني العريق وإنما للمستوى الذي قدمه الحارس على مدار سنوات طويلة، ما دفع البعض إلى اعتباره حارس المرمى الأبرز والأفضل في العالم خلال العقد الثاني من القرن الحالي.

وبرغم المستوى المميز الذي قدمه مارك أندري تير شتيجن مع برشلونة الإسباني خلال السنوات الماضية، حافظ نوير على موقعه في حراسة مرمى المنتخب الألماني وهو ما سيستمر في بطولة كأس العالم 2022، والتي قد تشهد المشاركة الأخيرة له في بطولات كأس العالم.

واشتهر نوير كثيرا بلقب "الحارس الليبرو" في ظل أسلوب اللعب الذي يقدمه في المباريات والبطولات سواء مع بايرن ميونخ أو المنتخب الألماني حيث اعتاد اللاعب على المساهمة مع خط الدفاع في التصدي لهجمات المنافسين.

وقام نوير في العديد من المواقف بدور الظهير الثالث حيث يتقدم أحيانا خارج منطقة الجزاء لإفساد هجمات وانطلاقات المنافسين، ما منح زملاءه ببايرن والمنتخب الألماني ثقة كبيرة.

وتدرج نوير في منتخبات الشباب بألمانيا قبل انضمامه للمنتخب الأول للمرة الأولى في 2009 ، وكان ذلك قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ في 2011 .

وأثبت نوير جدارة فائقة مع كل من بايرن والمنتخب الألماني حيث أحرز العديد من الألقاب مع بايرن منها لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية على التوالي إضافة للفوز بلقب دوري الأبطال مرتين وبكل من كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين.

كما لعب نوير دورا مهما في معظم النتائج المميزة للمنتخب الألماني منذ سنوات طويلة.

ولهذا، ستكون خبرة نوير من أهم العناصر التي يعتمد عليها المنتخب الألماني في مونديال 2022 خاصة وأنه يحمل شارة قيادة الفريق منذ سنوات ويتمتع بمواهب قيادية إضافة لمنح الثقة والاطمئنان لزملائه بالفريق.

وإلى جانب تألقه فنيا وبدنيا، أظهرت تصريحات لنوير مؤخرا أنه يعتبر رمزا للتحدي والصمود حيث اعترف اللاعب بأنه عانى من قبل من مرض سرطان الجلد وخضع لـ3 عمليات جراحية لم تمنعه من مواصلة التألق على مستوى النادي والمنتخب.

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