إصابة بالكاحل تُغيب تيمو فيرنر عن المنتخب الألماني في مونديال قطر

المصدر: أ ب

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أعلن نادي لايبزيغ، يوم الخميس، أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد أن أصيب بتمزق في أربطة الكاحل.

خرج فيرنر مصابا في الدقيقة 19 من فوز لايبزيغ بنتيجة 4-صفر في دوري أبطال أوروبا على شاختار دونيتسك يوم الأربعاء، بعد أن طالب بتغييره وبدت عليه علامات عدم ارتياح واضحة.

وقال النادي إن ”الأشعة التي أجريت اليوم في لايبزيغ أظهرت أنه (فيرنر) أصيب للأسف بتمزق في أربطة كاحله الأيسر. لذلك سيغيب تيمو فيرنر لبقية عام 2022 ... وسيتخذ قرار بشأن علاجه في الأيام المقبلة”.

يستهل المنتخب الألماني مبارياته في مونديال قطر 2022 بمواجهة نظيره الياباني في 23 نوفمبر.

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