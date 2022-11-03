تفاصيل المكافآت المالية في كأس العالم 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، التي ستكون الحدث الرياضي الأبرز لهذا العام.

وتعد النسخة المقبلة التي تستضيفها قطر بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل، هي النسخة 22 من بطولة كأس العالم، وستشهد مشاركة 32 منتخباً من مختلف القارات.

إن كان التتويج بكأس العالم حلم وشرف عظيم لنجوم ولاعبي كرة القدم، فإن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" يخصص أيضاً للفائز باللقب، مكافأة مالية مغرية.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيفا سيمنح لبطل كأس العالم 2022 مبلغ 38 مليون يورو، وسيحصل الوصيف على 27 مليون يورو، وصاحب المركز الثالث سينال 24 مليون يورو، و22 مليون يورو لصاحب المركز الرابع.

وبالإضافة إلى ذلك، ستنال المنتخبات التي ستخرج من الدور ربع النهائي 15 مليون يورو، في حين أن تلك التي ستودع البطولة من دور الـ 16 ستحصل على 11 مليون يورو.

وسيمنح "فيفا" جوائز مالية أيضاً لجميع المنتخبات الأخرى التي ستودع كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز