نددت بحملة «التشويش» ضدها.. الجامعة العربية تدعم قطر بسبب كأس العالم

المصدر: وكالات

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ندد القادة العرب في البيان الختامي لقمة الجزائر، بحملة التشويش والتشكيك التي تتعرض لها قطر البلد المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022.

وجاء في البيان الختامي للقمة إعلان الجزائر أن القادة العرب يساندون قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2022، ويثقون ثقة تامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية، ويرفضون حملات التشويه والتشكيك التي تطالها.

وتعرضت قطر التي حضر أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقمة الجزائر، لانتقادات لاذعة بزعم انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء.

وكان الشيخ تميم بن حمد، أعرب في نهاية أكتوبر عن أسفه لأن بلاده تتعرض لحملة غير مسبوقة من الافتراءات وازدواجية المعايير، بسبب استضافتها لمونديال 2022 المقرر انطلاقه 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

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