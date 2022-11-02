لا يحبه الجزائريون والمصريون.. هل استُبعد غاساما من المونديال؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع اقتراب موعد انطلاق منافسات كأس العالم في قطر، زعم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر قراراً بإقصاء بكاري غاساما من قائمة حكام المونديال.

إلا أنّ الخبر لا صحّة له واسم الحكم، الذي أثار الجدل بعد إدارته لمباراة الكاميرون والجزائر ضمن تصفيات كأس العالم، لا يزال ضمن القائمة الرسميّة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وتتضمن المنشورات صورة للحكم الغامبي، بكاري غاساما، مرفقة بالتعليق "رسمياً إقصاء الحكم الغامبي بكاري غاساما من المشاركة في كأس العالم قطر 2022".

ويأتي انتشار هذا الخبر، مع اقتراب انطلاق كأس العالم، واستمرار موجة الأخبار المضللة بشأن الحكم الغامبي بعد إدارته للمباراة التي انتزع خلالها منتخب الكاميرون بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 على حساب منتخب الجزائر.

وقد تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) في 31 مارس 2022 بشكوى ضد غاساما، مطالباً بإعادة إجراء المباراة بسبب "الأخطاء التحكيمية" التي شابتها، كما طالب الاتحاد المصري والأهلي كذلك باستبعاد الحكم الشهير من إدارة بعض مبارياتهما.

ولكن الخبر المتداول عن استبعاد غاساما من قائمة حكام المونديال لا أساس له.

فاسم الحكم الغامبيّ لا يزال موجوداً ضمن القائمة الرسمية لحكام المونديال التي نشرها الاتحاد الدوليّ لكرة القدم في موقعه الرسمي.

ولم يصدر حتى إعداد هذا التقرير أي قرارٍ رسمي عن الفيفا باستبعاد غاساما، أو غيره من الحكام، بحسب ما أكد صحفيّو قسم الرياضة في وكالة فرانس برس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز