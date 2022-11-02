إكسبو دبي يستعد لكأس العالم 2022 بطريقة خاصة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دُشنت مدينة لمشجعي كرة القدم داخل إكسبو دبي، لاستقبال عشاق المستديرة ومتابعة النقل المباشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في دولة قطر، من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وتجمع مدينة المشجعين محبي الرياضة من جميع الأعمار والجنسيات، ليعيشوا أجواء رياضية مميزة ويستمتعوا بفعاليات ترفيهية منوعة تناسب جميع أفراد العائلة في حديقة اليوبيل، بالإضافة إلى تجربة استثنائية فخمة في ساحة الوصل.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول من 30 درهماً، وهي مجانية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، كما تتوفر تذاكر كبار الشخصيات وباقة الضيافة وهي تذاكر بميزات خاصة، وستطرح التذاكر للبيع لاحقاً على موقع بلاتينوم ليست.

حديقة اليوبيل

تستقبل حديقة اليوبيل المشجعين ضمن أجواء حماسية يتخللها أنشطة تفاعلية مميزة، حيث يتم عرض المباريات على شاشات ضخمة تسخر الواقع المعزز لتوفير تجربة استثنائية، كما يمكن للزوار الاستمتاع بألعاب طاولة كرة القدم والهوكي الهوائي، ومحطات الواقع الافتراضي، وتلوين الوجه بألوان عَلم الفريق المفضل، وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

وتستوعب حديقة اليوبيل ما يصل إلى 10 ألاف مشجع، وتوفر لهم مقاعد مريحة، وطاولات مشتركة، وقسماً للمدخنين بالإضافة إلى شاحنات بيع الأطعمة والمشروبات والمثلجات.

تستقبل حديقة اليوبيل المشجعين من الساعة الخامسة عصراً إلى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ساحة الوصل

ابتداءً من دور الـ 16 يوم السبت 3 ديسمبر، تستقبل ساحة الوصل المشجعين للاستمتاع بتجربة عرض خاصة، ومتابعة الأناشيد الوطنية لبلدان الفرق ورفع الأعلام فضلاً عن الحفلات الموسيقية والضيافة المتميزة والترفيه قبل وبعد المباراة.

تصل القدرة الاستيعابية لساحة الوصل إلى 2500 مشجع، ويمكن حجز المقصورة الخاصة لكبار الشخصيات والتي تتسع لثلاثين شخصاً، وستبث أربع شاشات عرض كبيرة الحجم في قبة الوصل المباريات على الهواء مباشرة، معززة بعروض خاصة على قبة الوصل فضلاً عن أنشطة مميزة ترفع مستويات الحماس.

وتستقبل ساحة الوصل المشجعين من الساعة السادسة إلى التاسعة والنصف، ومن الساعة العاشرة مساءً إلى الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل، ويمكن لحاملي تذاكر المباراة الأولى في ساحة الوصل الدخول مجاناً إلى حديقة اليوبيل.

ويتزامن الحدث الرياضي العالمي مع فعاليات مدينة الشتاء المخصصة لاحتفالات رأس السنة الميلادية في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 23 نوفمبر إلى 8 يناير، مما يعني أن الزوار سيتمتعون بجرعة مضاعفة من المرح مع الفعاليات في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك سوق احتفالي وعروض ضوئية مبهرة وشجرة الميلاد في ساحة الوصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز