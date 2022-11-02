"ايوو" الصينية تمطر مونديال قطر بمليون كرة قدم

المصدر: البيان

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بدأت بعض السلع الصينية المتعلقة بالعرس الكروي العالمي، تجد رواجا لدى المشجعين، تزامنا مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022.

وبحسب تقديرات اتحاد السلع الرياضية في مدينة ايوو، فإن "صنع في ايوو" يمثل ما يقرب من 70٪ من سوق السلع الرياضية الأساسية المتعلقة بكأس العالم في قطر.

يعمل وو شياو مينغ، مؤسس شركة أوكاي للرياضة بايوو، في مجال صناعة سلع كرة القدم منذ 27 عاما. وقد عايش 6 كؤوس عالمية، وفي دورة كوريا واليابان 2002، جرّب وو شياو مينغ لأول مرة زخم الطلب على السلع المتعلقة بكأس العالم. ويقول وو شياو مينغ: "في كل دورة من دورات كأس العالم، يمكن تصدير قرابة مليون كرة قدم، بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليون يوان".

في كأس العالم في البرازيل قبل 8 سنوات، باع وو شياو مينغ أكثر من 1.5 مليون كرة قدم. وخلال العام الحالي، تلقى عددًا من الطلبات الخارجية، بما في ذلك كرات القدم التذكارية المعتمدة رسميًا. وفي الشهر الأخير، أنتجت شركته 100 ألف كرة قدم لعملائها المعتمدين، خلال ما يزيد على 50 يومًا، ووصلت الطاقة الإنتاجية اليومية للشركة إلى 3000 كرة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وقال وو شياو مينغ: "إن الكرات التي ننتجها هي الأفضل جودة في السوق"، مضيفا بأن شركته كانت تبيع ما يزيد على مليون كرة قدم سنويا لأمريكا الجنوبية وأوروبا قبل الوباء. وفي العام 2012، أقامت شركته تعاونا مع اتحاد مدريد الإقليمي لكرة القدم في إسبانيا، وبمقتضى ذلك، تقوم شركته بتزويد كل المنافسات المقامة بمنطقة مدريد بكرات القدم.

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