دبي تعزز جاهزيتها لاستضافة جماهير المونديال

المصدر: (دبي - البيان)

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عززت دبي جاهزيتها لاستقبال جماهير مونديال 2022، الذي تستضيفه قطر خلال الشهرين المقبلين، وسط توقعات بأن تسجل الفنادق والشقق الفندقية نسب إشغال كاملة طيلة فترة انعقاد البطولة.

كما نشطت وكالات تنظيم الرحلات والفعاليات في تصميم تشكيلات كبيرة من عروض الرحلات لتلبية طلب جماهير المونديال خلال فترة وجودها في دبي، وأشار تقرير عالمي نشرته وكالتا «أسوشييتد برس» و«بلومبرغ» للأنباء وصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى أن امتلاك دبي 140 ألف غرفة يتيح لأعداد ضخمة من جماهير المونديال فرصة السفر إلى قطر لمشاهدة المباريات خاصة وأن مسافة الرحلة للعاصمة القطرية الدوحة من دبي تبلغ قرابة ٤٥ دقيقة.

وأضاف التقرير أن كون دبي ضمن أكبر عشر وجهات سياحية على مستوى العالم في عدد الغرف الفندقية المتاحة، يرفع من جاهزيتها لاستضافة جماهير المونديال.

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