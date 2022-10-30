مونديال 1974.. لقاء تاريخي بين «الألمانيتين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استضافت ألمانيا الغربية النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم 1974، ونجح المنتخب الألماني في التتويج بلقبه الثاني بعد فوزه في المباراة النهائية على هولندا بهدفين مقابل هدف وحيد.

شهد مونديال 1974 لقاءً تاريخياً بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية في الدور الأول قبل إعادة توحيد الألمانيتين في 1990، وأقيمت المباراة على ملعب هامبورغ تحت إجراءات أمنية مشددة، ولم تكن الأمور على ما يرام في صفوف ألمانيا الغربية التي كانت ضامنة بلوغ الدور الثاني بعد فوزها على تشيلي 1 - صفر وعلى أستراليا 3 - صفر، وانتهت المباراة بفوز ألمانيا الشرقية بهدف دون رد سجله سبارفاسر في الدقيقة 77 بطريقة رائعة عندما راوغ بكنباور وفوغتس وهزم الحارس ماير.

تصميم

كما شهد مونديال 1974 إطلاق التصميم الجديد لكأس العالم التي صنعها الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا وأطلق عليها كأس «فيفا» المستمرة حتى الآن، بعدما احتفظت البرازيل بنسخة كأس «جول ريميه» للأبد، وشهدت هذه النسخة أول حالة طرد بالبطاقة الحمراء في تاريخ كأس العالم، وكانت في وجه لاعب منتخب تشيلي كارلوس كازالي في مباراة منتخب بلاده مع ألمانيا، على الرغم من أن إقرار البطاقات الحمراء كان منذ كأس العالم 1970 لكن لم استخدامها في تلك النسخة.

وسجل مونديال 1974 أول حالة تعاطي المنشطات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، بعدما ثبت تناول لاعب منتخب هاييتي أرنست سان جوزيف للمنشطات في مباراة إيطاليا وتم استبعاده من البطولة.

ضمت قائمة المنتخبات المشاركة ألمانيا الغربية (المستضيف)، إيطاليا، هولندا، اسكتلندا،، بلغاريا، ألمانيا الشرقية، بولندا، يوغسلافيا، البرازيل (حامل اللقب)، الأرجنتين، تشيلي، أوراغواي، أستراليا، هاييتي، السويد، زائير (الكونغو الديمقراطية حالياً) في المقابل، غابت منتخبات كبيرة عدة عن هذه النسخة وهي إسبانيا وإنجلترا والبرتغال وفرنسا، وتشيكوسلوفاكيا (قبل الانفصال) والمكسيك، بسبب فشلها في عبور التصفيات المؤهلة.

تم خلال مونديال 1970 انتخاب أول رئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم غير أوروبي للمرة الأولى منذ إنشائه عام 1904، حيث تم اختيار البرازيلي جواو هافيلانج خلفاً للإنجليزي ستانلي روس، بعد 13 عاماً كان خلالها رئيساً للفيفا.

نظام

كما تم تطبيق نظام جديد في البطولة، حيث وزعت المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، وفي الدور الثاني لم يتم اعتماد خروج المغلوب بل توزيع المنتخبات المتأهلة على مجموعتين ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى المباراة النهائية بينما يلعب صاحبا المركز الثاني لتحديد المركزين الثالث والرابع.

أقيمت المباراة النهائية على أرضية ملعب ميونخ الأولمبي، تقدم المنتخب الهولندي مبكراً من ركلة جزاء سجلها النجم يوهان نيسكينز، عند الدقيقة الثانية، وقبل أن يلمس أي لاعب ألماني الكرة.

عاد المنتخب الألماني وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 26 بأقدام نجمه بول برايتنر من ركلة جزاء مثيرة أعلنها الحكم الإنجليزي جاك تايلور بعد سقوط بيرند هولزينباين أمام المرمى الهولندي، قبل أن ينجح القناص الألماني غيرد مولر في تسجيل هدف الفوز لبلاده وهدفه الأخير معه عند الدقيقة 43، حيث أعلن اعتزاله اللعب دولياً بعد هذه المباراة.

أصبحت ألمانيا الغربية أول منتخب يحقق لقب كأس أمم أوروبا ويتبعه بلقب كأس العالم، إذ فازت بكأس أمم أوروبا 1972 في بلجيكا، ولم يحقق هذا الإنجاز بعدها سوى المنتخب الإسباني حين حقق لقب كأس أمم أوروبا 2008 وتوج بلقب المونديال عام 2010، كما توجت فرنسا بالكأسين، وإن كان ذلك بترتيب مختلف، في الوقت نفسه بفوزها بكأس العالم 1998 ثم «يورو» 2000.

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