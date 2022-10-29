كمبيوتر عملاق يتنبأ بالمتوّج بلقب مونديال 2022

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نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن شركة "BCA Research" الكندية، دراسة تنبأ فيها كمبيوتر عملاق بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره البرتغالي، بركلات الترجيح، في نهائي مونديال قطر.

واستند الحاسوب إلى إحصائيات اللاعبين من لعبة "FIFA"، بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات، و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب، لُعبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018.

وأشار البحث، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن إنجلترا ستصل للدور نصف النهائي بعد تصدر قائمة المجموعة الثانية، وستهزم السنغال في دور الـ 16 والمكسيك في الدور ربع النهائي للبطولة، قبل أن تخسر أمام البرتغال بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، في تكرار لسيناريو كأس العالم 2006 حين ودع منتخب "الأسود الثلاثة" البطولة أمام "برازيليي أوروبا" أيضا.

وتبدأ البرتغال غمار نهائيات كأس العالم من المجموعة الثامنة، حيث تتنافس مع غانا، الأوروغواي وكوريا الجنوبية، في حين أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية، المكسيك، وبولندا.

ومن المرجح أن تكون بطولة كأس العالم "قطر 2022" آخر مونديال يشهد ظهور النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ كشف الأخير عن ذلك في تصريحات سابقة قبل أن يتراجع مؤخرا ويشير إلى أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.

في المقابل، مشاركة رونالدو في كأس العالم 2026 تعد أمرا غير وارد إذ سيبلغ حينها 41 عاما، بينما سيبلغ ميسي من العمر 39 عاما.

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