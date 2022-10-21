كأس العالم.. أورغواي ضربة البداية عام 1930

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحتفل كأس العالم بذكرى ميلادها الـ92 عندما تحط الرحال للمرة الأولى على أرض عربية الشهر المقبل في قطر، بعد رحلة طويلة جابت خلالها 23 دولة في 5 قارات حول العالم، لكن أغلبها في القارة الأوروبية التي استضافت الحدث 11 مرة، حيث نالت إيطاليا شرف تنظيم البطولة مرتين (1934 و1990)، وفرنسا (1938 و1998)، وسويسرا (1954)، والسويد (1958)، وإنجلترا (1966)، وألمانيا (1974 و2006)، وإسبانيا (1982)، وروسيا (2018)، فيما استضافت أمريكا الجنوبية البطولة 5 مرات، وكانت في الأورغواي (1930)، والبرازيل (1950 و2014)، وتشيلي (1962)، والأرجنتين (1978)، وأقيمت البطولة 3 مرات في أمريكا الشمالية، أولاها في المكسيك 1970 ثم في 1986، والولايات المتحدة الأمريكية في 1994، وحظيت قارة أفريقيا بحق الاستضافة مرة واحدة في جنوب أفريقيا 2010 مقابل مرتين لقارة آسيا، كانت المرة الأولى في اليابان وكوريا الجنوبية (2002)، والثانية في قطر 2022.

تعود فكرة تنظيم كأس العالم لكرة القدم إلى أول اجتماع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي عقد في باريس عام 1904، بحضور 7 دول، هي: سويسرا، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، هولندا، إسبانيا، والسويد، وتبنى «فيفا» حينها فكرة إقامة بطولة عالمية في كرة القدم، لكن واجهت هذه الفكرة العديد من الصعوبات، من بينها معارضة اللجنة الأولمبية الدولية خوفاً من تأثيرها على الدورات الأولمبية العريقة.

وفي عام 1921 طرح المحامي الفرنسي جول ريميه فكرة إطلاق كأس العالم لكرة القدم من جديد، وبعد سبع سنوات من توليه رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم نجح الأخير في اتخاذ قرار إقامة بطولة كأس العالم في اجتماع تاريخي عقد في 25 مايو 1928.

تقدمت 5 دول بطلب تنظيم البطولة، وهي الأورغواي وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، لكن تم منح الموافقة للأورغواي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتزامن النسخة الأولى مع الذكرى المئوية لاستقلالها، ونظراً لأنها كانت من أقوى المنتخبات في ذلك الوقت وبطلة آخر دورتين أولمبيتين، إلى جانب تقديمها تسهيلات للمنتخبات المشاركة، فيما تكفل «فيفا» بدفع مصاريف الفرق وتنقلاتها الصعبة في ذلك الوقت.

دعوى

في عام 1930، أُقيمت أول بطولة واستضافتها أورغواي في الفترة من 13 ــــــــ 30 يوليو، وتعتبر البطولة الأولى الوحيدة من ضمن جميع بطولات كأس العالم التي أقيمت دون تصفيات مؤهلة، حيث وجهت الدعوة لجميع المنتخبات المنتسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة بالبطولة، لكن بسبب طول الرحلة وتكاليف السفر عبر المحيط الأطلسي امتنعت المنتخبات الأوروبية عن المشاركة قبل أن ينجح جول ريميه في إقناع منتخبات بلجيكا وفرنسا ورومانيا ويوغسلافيا للقيام بالرحلة، لتنطلق البطولة بوجود 13 منتخباً، سبعة من أمريكا الجنوبية، وأربعة من أوروبا، واثنان من أمريكا الشمالية.

سجل الفرنسي لوسيان لوران أول هدف في تاريخ كأس العالم عندما فاز منتخب بلاده على المكسيك بنتيجة 4 ــــــــ 1، وفي المباراة النهائية، تغلب منتخب أورغواي لكرة القدم على الأرجنتين بنتيجة 4 ــــــــ 2 أمام حشد كبير بلغ 93 ألف مشجع، في مونتيفديو، لتصبح أورغواي أول دولة تفوز بكأس العالم.

خلاف

شهدت المباراة النهائية واقعة طريفة، حيث اختلف منتخبا أورغواي والأرجنتين قبل بداية المباراة حول من يستخدم الكرة الخاصة به، حيث لم تكن هناك كرة رسمية في النسخة الأولى، فقرر «فيفا» أن يلعب المنتخب الأرجنتيني بالكرة الخاصة به في الشوط الأول، على أن يلعب منتخب أورغواي بالكرة الخاصة به في الشوط الثاني، ويرجح أن يكون هذا القرار أثّر على نتيجة المباراة، فقد كانت الأرجنتين متقدمة 2 ــــــــ 1 بنهاية الشوط الأول، قبل أن يتم إدخال كرة أورغواي الأكبر حجماً والأثقل وزناً، ليسجل فريق البلد المضيف 3 أهداف ويفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحملت كرة الأرجنتين اسم «تيينتو»، بينما كان اسم كرة أورغواي «تي موديل»، وهي الكرة التي تحتوي على الأربطة.

«إكسبو 2020»

خلال مشاركة أورغواي في «إكسبو 2020» تم عرض كرة مونديال 1930 ونسخة كأس العالم، التي كانت تحمل اسم «كأس النصر»، لكن أُعيدت تسميتها لاحقاً على اسم رئيس «فيفا» جول ريميه الذي تولى رئاسة «فيفا» بين 1921 و1954 تكريماً له، باعتباره الأب الروحي للبطولة وصاحب فكرته.

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