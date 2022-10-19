توزي: لقب «المونديال» بابه مفتوح أمام البرتغال

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البرتغالي أنطونيو كارفهال الملقب بـ«توزي» لاعب نادي النصر، أن منتخب بلاده أمام فرصة استثنائية للفوز بكأس العالم في مونديال قطر 2022، بالرغم من تخطيه عقبة نصف النهائي مرتين في تاريخه عندما حصل على المركز الثالث في مونديال إنجلترا 1966 والمركز الرابع في مونديال ألمانيا 2006، وقال توزي في تصريح لـ«البيان»: حقق منتخب البرتغال نقلة نوعية في تاريخه آخر 6 سنوات بقيادة المدرب المحنك فرناندو سانتوس، ونجح في الفوز بلقب أمم أوروبا 2016، ودوري أمم أوروبا 2019، ولديه أفضل اللاعبين في العالم الذين يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، ومن خلال ما نملكه من إمكانات يحق لنا أن نحلم بكأس العالم، بل نحن أمام فرصة استثنائية للفوز باللقب.

وعن رأيه في حملة الانتقادات التي واجهها مواطنه كريستيانو رونالدو من قبل وسائل الإعلام البرتغالية، إضافة إلى المشجعين، بسبب الأداء الضعيف الذي يقدمه مع منتخب بلاده، قال توزي: يبدو الأمر عادياً في كرة القدم، عندما تؤدي بشكل جيد الجميع يثني عليك ويمجدك، ولكن للأسف من أخطاء هؤلاء أنهم ينسون ماضي رونالدو الجميل مقابل موقف ما لم يعجبهم.

وأضاف: رونالدو نموذج نادر في كرة القدم، وتربعه على قمة أفضل اللاعبين في العالم لسنوات طويلة لم يأتِ من فراغ، ورغم تقدمه في العمر ما زال يقاتل في الملعب، لكن للأسف بمجرد تراجعه قليلاً الكل بدأ ينتقده، يجب أن لا ننسى ما قدمه لكرة القدم في البرتغال وفي العالم، وأنا فخور بكونه برتغالياً، لقد سجل الأسبوع الماضي الهدف رقم 700 في مسيرته مع جميع الفرق التي لعب معها، وهذا دليل على أنه مثل الذهب لا يصدأ، لكن يجب أن نفهم، نحن اللاعبين، واقع كرة القدم، وأن نقبل الانتقادات، لأن ذلك جزء من عملنا.

موسم رابع

ويخوض توزي (29 عاماً) موسمه الرابع على التوالي في مسيرته الاحترافية مع النصر، الذي انضم لصفوفه في موسم 2020-٢٠١٩ قادماً من فيتوريا جيمارايش البرتغالي، وفرض توزي نفسه ضمن العناصر الأساسية في تشكيلة فريقه منذ انضمامه للنصر، ما دفع إدارة النادي لتمديد عقده الذي ينتهي يونيو المقبل.

وبالرغم من تواضع نتائج النصر وحصده 6 نقاط فقط من 6 جولات، أبدى توزي تفاؤله بقدرة الفريق على تخطي هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً أن النصر يملك قدرات أفضل، لكن الحظ أدار له ظهره، خصوصاً أنه كان الطرف الأفضل في جميع المباريات.

واعترف توزي أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها النصر في 6 جولات هي عدم التوفيق في تحويل الفرص إلى أهداف، حيث نجح الفريق في خلق العديد من الفرص في كل المباريات.

وعن هبوط مستوى الفريق في الشوط الثاني في أغلب المباريات التي خاضها النصر، قال توزي: نعم، هذا صحيح، كنا الأفضل في الشوط الأول في كل المباريات، نسيطر على مجريات المباراة بشكل كامل ونخلق العديد من الفرص، لكن غالبيتها لا نحولها إلى أهداف، ثم نتراجع في الشوط الثاني، نحتاج إلى أن نتحدث مع بعض ونفهم ما يحدث، أعتقد أننا قادرون على تخطي هذه المشكلة.

هدوء

ورفض توزي اعتبار ما يحدث للنصر في الأشواط الثانية سببه بدني بالأساس، وقال إن الأمر مرتبط بحالة التركيز، وإن الفريق مطالب بالحفاظ على هدوئه طيلة المباراة. وأضاف: يجب أن نفكر في المباراة المقبلة ولا نشغل أذهاننا بما قد يحدث في المستقبل، والتركيز على الفوز.

وبشأن الضغوط التي يواجهها اللاعبون بسبب نتائج الفريق، أوضح توزي أنها جزء من عمل اللاعبين، وهي ضرورية لتحسين الأداء والتطور، وقال: مهما كانت نتائج الفريق من الأفضل للاعب أن يعيش وسط ضغوط مستمرة حتى يدفع نفسه للعمل أكثر ويطور نفسه، نحن لاعبون محترفون وندرك جيداً مكانة النادي الذي نحمل قميصه وندافع عنه.

وصرح توزي أنه وعائلته مستمتعون بالحياة في الإمارات إلى جانب أكثر من 200 جنسية يعيشون في تناغم وسعادة، منوهاً بأن نموذج الحياة في الإمارات مثالي للغاية.

واعتبر توزي نفسه لاعباً محظوظاً لحصوله على فرصة اللعب في دوري أدنوك للمحترفين في صفوف النصر الذي وصفه ببيته الكبير، وقال: الحياة مثالية في الإمارات، عائلتي تحب العيش هنا، إنه بلد آمن، ولدينا كل شيء، كل ما نتمناه يمكننا أن نجده بسهولة.

وعن الأماكن التي يفضل زيارتها باستمرار في دبي، أوضح توزي أن دبي والإمارات عموماً تزخر بعدة أماكن جميلة وهادئة، خاصة في مثل هذا الوقت من العام، مثل رحلات السفاري في الصحراء. وتابع قائلاً: بحكم التزاماتي في التدريبات والمباريات مع الفريق لا أجد الوقت الكافي لزيارة بعض الأماكن، ولكن أحاول استثمار فترات الراحة لقضاء أوقات ممتعة مع عائلتي.

إشادة

أشاد أنطونيو كارفهال بمستوى الدوري الإماراتي، وقال: كرة القدم تتطور باستمرار كما يمكنك أن ترى عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين الذين يأتون من دوريات كبرى، ما يسهم في رفع مستوى المنافسة، أعتقد أنه دوري جيد جداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز