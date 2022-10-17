«الأخضر» في أبوظبي اليوم تحضيراً للمونديال

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تصل إلى أبوظبي اليوم بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لبدء المعسكر الإعدادي ضمن المرحلة قبل الأخيرة تحضيراً لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويستمر المعسكر حتى 10 نوفمبر المقبل يخوض خلاله «الأخضر» 5 مباريات ودية، إذ يلعب وديته الأولى أمام مقدونيا 22 الجاري باستاد مدينة زايد الرياضية، ويواجه ألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 الجاري باستاد آل نهيان، ثم يواجه منتخب إيسلندا 6 نوفمبر المقبل باستاد محمد بن زايد، ويختتم ودياته بمواجهة منتخب بنما يوم 10 نوفمبر باستاد مدينة زايد الرياضية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية فإن البعثة ستصل إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة، وتقيم بفندق قصر الإمارات الذي يحتضن تدريبات المنتخب خلال معسكره الإعدادي.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، استدعى 32 لاعباً للمشاركة في المعسكر وهم، محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله المعمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

يذكر أن المنتخب السعودي سيلعب في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وجهة مفضلة

وتعد الإمارات وجهة مفضلة لعدد من منتخبات النخبة في العالم، والتي ستقيم معسكرات تدريبية وتخوض مباريات ودية قبل مشاركتها في نهائيات كأس العالم، وتشهد الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر تواجد منتخبي ألمانيا بطل العالم 4 مرات، واليابان في دبي، حيث سيقيم كل منهما معسكراً مكثفاً قبل التوجه إلى قطر لخوض مباريات المونديال.

وأكمل المنتخب الألماني ترتيباته لإقامة المعسكر التدريبي في مجمع ند الشبا الرياضي، الذي يعد من أحدث المنشآت الرياضية العالمية وأكثرها تميزاً، حيث يضم معدات وملاعب متطورة ويستقبل سنوياً معسكرات لأهم الأندية العالمية ومن بينها ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال ودورتموند.

وسيقيم المنتخب الياباني معسكره في استاد آل مكتوم بنادي النصر، الذي يضم أحدث ملعب كرة قدم في دبي ويتسع لأكثر من 15 ألف مشجع واستضاف عدداً من مباريات كأس آسيا 2019 لكرة القدم وعدداً من اللقاءات الدولية ومن بينها تصفيات كأس العالم ومباريات الأندية العالمية.

ويرافق المنتخبين الألماني والياباني وفود إعلامية كبيرة تتابع التدريبات والمباريات الاستعدادية، كما يحضر نجوم سابقون ومحللون إلى دبي لمتابعة استعدادات المنتخبين.

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