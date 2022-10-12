دبي على قائمة «فيفا» لمهرجانات المونديال

المصدر: دبي - وام

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قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدينة دبي شهادة نجاح وتقدير جديدة من خلال اختيارها لتكون واحدة من 6 مدن فقط في العالم تحتضن المهرجانات الدولية للجماهير خلال كأس العالم 2022.

وأكد فيفا بهذا تقديره لقيمة ومكانة دولة الإمارات باعتبارها أكثر بقاع الأرض تسامحاً وتنوعاً ثقافياً بتواجد أكثر من 200 جنسية من مختلف ثقافات الأرض.

وإلى جانب دبي، ضمت القائمة التي أعلنها فيفا مدن لندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسول.

وتنفرد دبي بأنها المدينة العربية الوحيدة في هذه القائمة كما أنها المدينة الثانية في القارة الآسيوية إلى جانب سول، مقابل مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتين في أمريكا الجنوبية، والعاصمة البريطانية لندن في أوروبا، والعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في أمريكا الشمالية.

واختار فيفا والشركة المنظمة لهذه المهرجانات «دبي هاربر» ليكون موقعاً استثنائياً مناسباً لاستضافة هذا المهرجان الجماهيري في الهواء الطلق على الواجهة البحرية لدبي، وحيث يُطل على أفق المدينة ويوفر للمشجعين كل نشاط ممكن لكرة القدم الذي يقدم في كأس العالم، على خلفية مذهلة من أفق دبي.

يذكر أن هذه المهرجانات الدولية ستوفر للمشجعين بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم علاوة على العديد من الأنشطة الترفيهية التي ستشمل عروضاً من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني وموسيقيين وفنانين محليين.

ومن ناحية أخرى أظهرت دراسة أمس أن حجوزات رحلات الطيران إلى قطر تشهد انتعاشاً لحضور بطولة كأس العالم، مع طلب قوي جداً من الإمارات، حيث يجد المشجعون فيها حلاً لتعويض نقص أماكن الإقامة في الدوحة.

وقالت مجموعة فورورد كيز لتحليلات السفر إن حجوزات رحلات الطيران إلى قطر من الإمارات وتسع دول أخرى زادت عشرة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة.

وقفزت الحجوزات من الإمارات 103 مرات مقارنة بعام 2016، وقالت فورورد كيز «الأداء القوي للإمارات يرجع إلى نقص أماكن الإقامة في قطر». وأضافت أنه من المتوقع أن يُقيم العديد من المشجعين في دبي.

ويأتي هذا الطلب القوي على الرغم من أن قطر تطلب قبل دخولها تقديم نتائج فحوص تُثبت عدم الإصابة بـ (كوفيد 19).

وذكرت فورورد كيز أن قطاع السفر الجوي عبر الخليج سيستفيد من ذلك، إذ تزيد حجوزات رحلات الطيران إلى المنطقة بنسبة 16 بالمئة عن عام 2019 ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في المراحل الأولى من كأس العالم نسبة 61 بالمئة.

كما سيسافر المشجعون إلى وجهات أخرى في المنطقة مع ارتفاع عدد الزوار الذين يقضون ليلتين على الأقل في قطر ثم ليلتين على الأقل في دولة خليجية أخرى 16 مرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الجائحة.

ويشكل السياح الأمريكيون 26 بالمئة من هؤلاء الزوار. ويأتي الكنديون في المرتبة الثانية بنسبة عشرة بالمئة يليهم البريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة تسعة بالمئة.

وأضافت فورورد كيز «دبي هي المستفيد الأكبر من هذا الاتجاه حتى الآن إذ تستحوذ على 65 بالمئة من الزيارات القادمة».

وأعلنت قطر للسياحة عن توافر 31123 غرفة فندقية في الدولة بنهاية الربع الأول من العام.

وقال منظمو كأس العالم في قطر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حجز 80 بالمئة من الغرف المتاحة للاعبين والضيوف والمسؤولين خلال البطولة. ومن المتوقع أن يتخلى الفيفا عن الغرف التي لن يحتاج إليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت شركة (أو.إيه.جي) لبيانات السفر الأسبوع الماضي إن دبي بها 115 ألف غرفة فندقية و25 ألف شقة للإيجار.

وتابعت الشركة أن الخطوط الجوية القطرية وفلاي دبي ستعملان معا على تشغيل حوالي 54 رحلة يومياً بين دبي وقطر مقارنة مع ست رحلات فقط حسبما كان مخططاً في السابق.

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