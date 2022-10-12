شرطة دبي تناقش الاستعداد لكأس العالم

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، برئاسة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس اللجنة، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين، و33 ضابط ارتباط، في نادي ضباط شرطة دبي، لمناقشة استعدادات اللجنة لاستضافة مشجعي مونديال كأس العالم، ممن سيتخذون من إمارة دبي مقراً لإقامتهم مع أفراد عائلاتهم.

ورحب اللواء الغيثي خلال الاجتماع، الذي حضره اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، وسند الظفري، مدير الفعاليات الترفيهية في دائرة الاقتصاد والسياحة، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وخديجة علي من مدينة إكسبو دبي، وضباط الارتباط من 33 دولة، رحب بالحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، في إنجاح الفعاليات التي تنظمها دولة الإمارات، منوهاً إلى أهمية دور ضباط الارتباط في الدول الصديقة، في نقل صورة حضارية لما وصلت إليها دولة الإمارات من تقدم في جميع مناحي الحياة.

ولفت إلى اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتكون إمارة دبي واحدة من 6 مدن عالمية لاحتضان المهرجانات الدولية للجماهير خلال كأس العالم 2022، نظراً لامتلاكها البنية التحتية المتكاملة، وتميزها بالمواصفات العالمية والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، وخبرة كبيرة في استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والاقتصادية، ومرافق عامة ومراكز تسوق، ووسائل اتصال، ومواصلات عالية الجودة.

مناطق ترفيهية

استعرض سند الظفري، مدير الفعاليات الترفيهية في دائرة الاقتصاد والسياحة، المناطق الترفيهية (FUN ZONE) للجمهور المنتشرة في أنحاء إمارة دبي، والخاصة بمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، والفعاليات المصاحبة لها، مشيراً إلى أن مدينة دبي واحدة من 6 مدن في العالم اعتُمدت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم فعاليات (منطقة الفيفا فان زون الرسمية) والواقعة في دبي هاربر، والتي ستكون أكبر «فان زون» على مستوى الدولة، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 200 ألف متفرج خلال فترة كأس العالم.

إكسبو

استعرضت خديجة علي، الخدمات التي تقدمها مدينة إكسبو دبي، لمشاهدة مباريات كأس العام، والفعاليات المصاحبة لذلك، بينما استعرض علي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، الفعاليات التي ينظمها المجلس خلال فترة إقامة مونديال كأس العالم، والأماكن المخصصة للمشاهدة، بالإضافة إلى الإرشادات العامة التي يجب اتباعها من قبل الجمهور.

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