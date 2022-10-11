مونديال 2022: فيفا سيوزع أكثر من 200 مليون دولار للأندية المعنية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء أنه سيوزع 209 ملايين دولار أميركي، الى الاندية التي ستحرر لاعبيها من أجل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت الهيئة الدولية في بيان إن كل نادٍ سيستفيد من "حوالي 10 آلاف دولار أميركي عن كل يوم يبقى فيه أحد لاعبيه مع منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم 2022، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية، وسيستفيد كل ناد لعب لصالحه اللاعب المشارك في آخر سنتين سابقتين لمونديال 2022" الذي يقام بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وقد سبق أن شهدت هذه المبادرة استفادة 416 ناديا من 63 اتحادا عضوا من نفس المبلغ بعد مونديال روسيا 2018، وفق فيفا.

أنشأ الاتحاد الدولي هذا النظام قبل نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، بعد اتفاقية مع رابطة الاندية الاوروبية التي تضم فرقها معظم اللاعبين المشاركين في المسابقات الدولية.

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