«كرة مونديال قطر» صديقة حكم «فار»

المصدر: دبي – البيان

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يعد تصميم كرة القدم المستخدمة في كأس العالم لكرة القدم من الأمور المميزة للمونديال، والتي تعد ذكرى أساسية في تذكر المسابقة، وعبر سنوات طوال أبدعت الشركات في تصميم كرة المونديال، من حيث الشكل أو الطابع أو الخصائص.

ومر تصميم كرة المونديال بتاريخ طويل وتصميمات مميزة، ومسميات ربما المتابعون الشغوفون بكرة القدم لا يمكنهم نسيانها، وفي الإنفوغرافيك المرفق رحلة كرة كأس العالم منذ سنين طوال، وحتى وصول رحلتها إلى بر كأس العالم 2022 في قطر.

وتميزت كرة مونديال قطر 2022 التي تسمى «كور سي تي آر»، بقدرة على تحقيق احتباس هوائي يساعد على تسريع الكرة، مما يؤدي لمستويات أفضل في اللعب السريع والتحكم فيها، إضافة إلى تصميم خارجي براق مستوحى من ألوان شعار كأس العالم «قطر 2022».

كما زودت «أديداس» الشركة الألمانية المصنعة، كرة المونديال بمستشعر حركة، يساعد ويسهل مهمة حكم الفيديو «فار»، في احتساب التسلل، هذا بالإضافة إلى تزويد الكرة بـ20 قطعة مطاطية لتعزيز ديناميكية الحركة ومقاومة الهواء.

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