"دبي هاربر " تفرض حضورها على قائمة الفيفا في مهرجانات المونديال

المصدر: وام

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قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدينة دبي شهادة نجاح وتقدير جديدة من خلال اختيارها لتكون واحدة من 6 مدن فقط في العالم تحتضن المهرجانات الدولية للجماهير خلال كأس العالم 2022.

وأكد الفيفا بهذا تقديره لقيمة ومكانة دولة الإمارات باعتبارها أكثر بقاع الأرض تسامحاً وتنوعا ثقافيا بتواجد أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والأديان والعرقيات على أرضها.

وإلى جانب دبي، ضمت القائمة التي أعلنها الفيفا مدن لندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسول.

وتنتمى جميع المدن المختارة لبلدان ذات شعبية وحضور جماهيري كبير ومؤثر لمباريات كرة القدم في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية.

وتنفرد دبي بأنها المدينة العربية الوحيدة في هذه القائمة كما أنها المدينة الثانية في القارة الآسيوية، مقابل مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتين في أمريكا الجنوبية، والعاصمة البريطانية لندن في أوروبا، والعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في أمريكا الشمالية.

ومن بين هذه المدن المختارة، ستكون دبي الأقرب للبلد المضيف لفعاليات كأس العالم 2022، ويتوقع أن يحضر إليها آلاف المشجعين لكل المنتخبات المشاركة في المونديال.

واختار الفيفا والشركة المنظمة لهذه المهرجانات "دبي هاربر" ليكون موقعاً استثنائيا مناسبا لاستضافة هذا المهرجان الجماهيري في الهواء الطلق على الواجهة البحرية لدبي، وحيث يُطل على أفق المدينة ويوفر للمشجعين كل نشاط ممكن لكرة القدم الذي يقدم في كأس العالم، على خلفية مذهلة من أفق دبي.

يذكر أن هذه المهرجانات الدولية ستوفر للمشجعين بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم علاوة على العديد من الأنشطة الترفيهية التي ستشمل عروضاً من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني وموسيقيين وفنانين محليين.

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