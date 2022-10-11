الإصابة تهدد مشاركة كانتي في المونديال

المصدر: وام

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تلقى لاعب كرة القدم الفرنسي نجولو كانتي صدمة جديدة باستبعاده من قائمة فريقه تشيلسي لمباراة ميلان الإيطالي المرتقبة اليوم في الجولة الرابعة من مباريات الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا، يستمر غياب كانتي /31 عاما/ عن صفوف تشيلسي بسبب الإصابة التي تعرض لها في وسط أغسطس الماضي ما يلقي بظلاله على فرص اللاعب في المشاركة مع منتخب بلاده برحلة الدفاع عن لقبه العالمي في بطولة كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

وكان كانتي يمني نفسه بالعودة إلى المشاركة مع تشيلسي خلال الفترة الحالية لينافس على حجز مكان بقائمة المنتخب الفرنسي في المونديال لكن استمرار غيابه عن المباريات مع ناديه يهدد فرص مشاركته بالبطولة العالمية.

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