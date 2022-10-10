دبي ضمن 6 مدن عالمية تستضيف مهرجانات الجماهير خلال كأس العالم 2022

المصدر: وام

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دبي لتكون واحدة من 6 مدن عالمية تحتضن المهرجانات الدولية للجماهير خلال كأس العالم 2022 بقطر.

وتستضيف شركة تجارية تابعة للفيفا فعاليات مهرجان المشجعين الدولي في ست مدن حول العالم منذ إطلاق هذا الحدث في بطولة كأس العالم.

وتتضمن قائمة المدن المحتضنة لمهرجانات الجماهير الدولية كلا من دبي ولندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيول.

وتأتي هذه المهرجانات الدولية لتعزز تجربة مهرجان المشجعين الرئيسي الذي ستستضيفه الدوحة.

وستوفر جميع المهرجانات الدولية للمشجعين بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم علاوة على العديد من الأنشطة الترفيهية التي ستشمل عروضاً من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني وموسيقيين وفنانين محليين، وذلك بحضور عدد من أساطير الفيفا.

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