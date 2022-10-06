ميسي: مونديال قطر أخر بطولة لي في كأس العالم

المصدر: أ ف ب

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أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخميس، أن مونديال قطر 2022 في كرة القدم والمرتقب بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، سيكون "بالتأكيد" آخر مشاركاته في نهائيات كأس العالم.

وقال قائد منتخب "التانغو" ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي البالغ 35 عاماً في مقابلة مع قناة "إي أس بي أن" الأرجنتينية "هذا آخر مونديال لي. بالتأكيد. أشعر أنني بحالة جيدة، جسدياً، لقد خضت موسماً استعدادياً جيداً جداً هذا العام، وهو ما لم أستطع فعله العام الماضي، كان من الضروري الوصول إلى ما أنا عليه، بحالة ذهنية جيدة ومع الكثير من الأمل".

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