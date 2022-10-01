قميص مارادونا الأبرز سيعرض في مونديال قطر

المصدر: أ ف ب

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سيعرض القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، في قطر خلال مونديال 2022، بعد خمسة أشهر من بيعه بنحو 9,3 ملايين دولار بمزاد علني، بحسب وكالة فرانس برس.

القميص الذي حطّم انذاك جميع الأرقام القياسية الخاصة ببيع مقتنيات رياضية، دون الكشف عن هوية الشاري وفق ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات، سيُعار إلى متحف قطر الرياضي ويُعرض من يوم الأحد حتى 1 أبريل.

وعبّرت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ، عن سعادتها لاستعارة القميص، في اطار معرض مخصص لتاريخ كرة القدم وكأس العالم. قالت في بيان لفرانس برس "قطع هذا القميص مشوارا طويلا".

تابعت "الكثير من الأشياء المعروضة في متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والمتحف الرياضي هي رموز شغف بشري لها روايات طويلة مؤثرة".

والى قميص مارادونا، سيُعرض في المتحف كرة من أول نهائي في كأس العالم عام 1930، أول مخطوطة لقواعد كرة القدم وبرونزية من القدم اليمنى للنجم البرازيلي بيليه.

وافتتح المتحف نهاية مارس الماضي داخل استاد خليفة، احد الملاعب الثمانية المضيفة لنهائيات مونديال قطر 2022 بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وكان جامع التحف الأرجنتيني مارسيلو أورداس قال بعد بيع القميص في مايو الماضي لقناة "لا ناسيون" التلفزيونية في بلاده إنه "للأسف" فشل بعرض 6,8 مليون دولار، في مواجهة "عرض من الشرق الأوسط وصل في اللحظة الأخيرة".

وأضاف أنه فشل في مسعاه على الرغم من "جهد كبير جدًا" ومساعدة "العديد من رؤساء مقاولات"، مثل مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ورئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة كلاوديو تابيا الذي أراد مساعدته "لإعادة هذا القميص لمشاركته مع جميع الأرجنتينيين".

رقم قياسي مطلق

بهذا السعر، حقق القميص الأزرق برقمه 10 رقمًا قياسيًا محطمًا الرقم السابق لبيع التحف المتعلقة بالرياضة والذي كان بحوزة مخطوطة البيان الأولمبي لعام 1892 للبارون الفرنسي بيار دو كوبرتان التي بيعت بمبلغ 8,8 ملايين دولار في ديسمبر 2019.

لكن في 16 سبتمبر الماضي، بيع قميص ارتداه اسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان عام 1998 بـ10,1 ملايين دولار، ليصبح القطعة الرياضية الأغلى في العالم.

ووضع قميص مارادونا للمرة الأولى كرة القدم على أعلى مستوى في هذا المجال، في حين أن سوق القمصان غالبًا ما يكون نشيطا بالبيسبول وكرة السلة الأميركيتين.

في عام 1986، تبادل مارادونا قميصه في نهاية المباراة مع لاعب وسط إنكلترا ستيف هودج الذي أعاره إلى المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر لأكثر من 20 عاماً قبل ان يعرضه للبيع.

كانت تلك المباراة واحدة من أكثر المواجهات التي لا تُنسى في تاريخ كأس العالم، واكتسبت أهمية خاصة للأرجنتين لانها أقيمت بعد أربع سنوات فقط من خسارتها في حرب المالوين.

أصبحت المباراة محفورة في فولكلور كرة القدم لهدفين لمارادونا: واحد سيئ السمعة والآخر قمة في الروعة على ملعب "أستيكا" الشهير في مكسيكو سيتي.

جاء الأول في الدقيقة 51 عندما اعترض هودج كرة على مشارف منطقة جزاء انجلترا وحاول إعادتها باتجاه حارس مرماه بيتر شيلتون، فركض مارادونا باتجاهها داخل المنطقة وارتقى لمتابعتها برأسه لحظة خروج الحارس لكنه استعمل يده لافتتاح التسجيل.

احتج لاعبو انجلترا لدى حكم المباراة التونسي علي بن ناصر لكنه لم يكترث لهم واحتسب الهدف.

بعد أربع دقائق، ضرب مارادونا مرة أخرى ولم يكن هناك شك هذه المرة. استلم النجم الارجنتيني الكرة في منتصف الملعب وتلاعب بأربعة مدافعين إنجليز قبل أن يتخطى الحارس شيلتون ويسدد داخل المرمى وهو الهدف الذي اختير "هدف القرن" في استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ثم أضاف مارادونا هدفين في مرمى بلجيكا في نصف النهائي، قبل ان يساهم بفوز فريقه على ألمانيا الغربية 3-2 في المباراة النهائية ويرفع الكأس المرموقة بصفته قائدًا لمنتخب بلاده.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن 60 عاماً نتيجة ازمة قلبية، بعد معاناته فترة طويلة من متاعب صحية.

وشهدت عملية البيع جدلا حيث ادعى جزء من عائلة دييغو مارادونا، على الرغم من التأكيدات المتكررة من سوذبيز، أن القميص لم يكن الذي ارتداه قائد الأرجنتين عندما سجل الهدفين في مرمى الانجليز. وروى مارادونا وهودج قصة تبادلهما القميص في كتابيهما.

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