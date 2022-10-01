مبلغ خرافي.. تضارب الأرقام يكشف التكلفة الحقيقية لكأس العالم 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، أن العائدات الاقتصادية للمونديال ستصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المصروفات.

وتحدث الخاطر عن كلفة المونديال خلال مقابلة "بودكاست" عبر "تويتر"، قائلاً: "تكلفة مشاريع المونديال والمصروفات تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار وهو رقم طبيعي، وأقل من بعض البطولات السابقة مثل البرازيل وروسيا، مشيراً إلى أن العائد المادي على الاقتصاد القطري يصل إلى 17 مليار دولار، وبالتالي يمثل أكثر من الضعف.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن قطر أنفقت حوالي 200 مليار دولار على استضافة بطولة كأس العالم 2022، ما يقرب من 20 ضعفاً لما دفعته روسيا نسخة 2018.

ورداً على سبب تضارب الأرقام، قالت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي: "تعد بطولة كأس العالم جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030، هي استراتيجية حكومية أوسع لتعزيز التنمية المكثفة للمناطق الحضرية والعالمية، وتشمل المرافق والصناعة الوطنية، بالإضافة إلى أنظمة التعليم والرعاية الصحية".

وتابعت: "مبلغ 200 مليار دولار المرتبط بكأس العالم، هو في الواقع جزء من هذه الاستراتيجية الطموحة للتنمية الوطنية وتحديث قطر".

وأكملت: "تم التخطيط لمعظم مشاريع البنية التحتية الضخمة، والتي ستستخدم من قبل المنتخبات والمشجعين في بطولة كأس العالم 2022، مثل الطرق الجديدة ومترو الأنفاق والمطار والفنادق والمرافق السياحية الأخرى، حتى قبل حصولنا على حق استضافة كأس العالم".

وأضافت: "كان من الممكن تنفيذ هذه المشاريع على أي حال، ومع ذلك فإن بطولة كأس العالم سرعت بالتأكيد كل هذه التطورات حتى تتمكن البلاد من استضافة ما يقرب من 1.5 مليون مشجع خلال منافسات البطولة".

وختمت النعيمي تصريحاتها، قائلة: "نحن على يقين أن كل من يزور قطر في كأس العالم سيكون سعيداً".

وقامت قطر بإنشاء ثمانية ملاعب لاستضافة مباريات كأس العالم، بينها ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، ومن المقرر أن يستضيف عدة مباريات هامة خلال المونديال بينها الافتتاحية 20 نوفمبر المقبل، والمباراة النهائية للبطولة 18 ديسمبر 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز