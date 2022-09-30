صدمة مفاجئة لرونالدو قبل نهائيات كأس العالم

المصدر: البيان

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تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدمة مفاجئة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وستختار كل دولة لاعبا واحدا لاستخدام صورته على ملصقها الرسمي الذي سيغطي ناطحات السحاب في الدوحة بارتفاع 75 قدما.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" وفقا لروسيا اليوم، أنه سيتم تجاهل رونالدو بينما سيقع الاختيار على زميله في مانشستر يونايتد برونو فرنانديز أو ديوغو جوتا مهاجم ليفربول.

وسيكون هذا القرار بمثابة مفاجأة كبيرة، إذا حدث بالفعل، وذلك نظرا لتاريخ رونالدو الحافل بالألقاب والانتصارات، فهو الهداف الأول في تاريخ كرة القدم على مر العصور.

كما أن رونالدو (37 عاما) أصبح أفضل هداف دولي على الإطلاق العام الماضي، برصيد 117 هدفا دوليا سجلها خلال 191 مباراة مع منتخب البرتغال.

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