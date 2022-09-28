إطلاق المرحلة الأخيرة لتذاكر المونديال

المصدر: (الدوحة - أ ف ب)

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أول من أمس، انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مونديال قطر 2022، قبل أقل من شهرين على انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن التذاكر متاحة «وفق أسبقية الشراء»، وأضاف أن بيع التذاكر سيتواصل حتى نهاية البطولة، بحسب توفرها وستطرح دفعات إضافية.

كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات قريباً. وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات المونديال 2.45 مليون قبل المرحلة النهائية، وهناك إجمالي 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022.

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