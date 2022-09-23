«فيفا» يحدد موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022.

وحدد "فيفا" 27 سبتمبر الحالي كموعد لانطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات المونديال، على أن تتواصل حتى نهاية كأس العالم 18 ديسمبر 2022.

وكان الاتحاد الدولي أعلن أغسطس الماضي عن بيع ما يقرب من مليونين و450 ألف تذكرة في المرحلة قبل الأخيرة.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 الأحد 20 نوفمبر بمباراة منتخب قطر مع الاكوادور.

وكانت اللجنة المنظمة للمونديال قررت إقامة المباريات على 6 ملاعب مختلفة، أبرزها استاد لوسيل، الذي سيحتضن المباراة النهائية 18 ديسمبر.

وتعتبر هذه النسخة هي الأخيرة التي يشارك فيها 32 منتخباً، حيث من المقرر أن يشارك 48 منتخباً في نسخة 2026.

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