فتح مطار قديم في الدوحة لرحلات المونديال

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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أعلنت شركات طيران خليجية، إعادة توجيه رحلاتها القطرية نحو المطار القديم في الدوحة، اعتباراً من 15 سبتمبر، فيما تسعى قطر لتخفيف الضغط على مطارها الدولي الرئيس، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وعلى موقع شركة «فلاي دبي» الإماراتية، يمكن حجز الرحلات نحو مطار حمد الدولي حتى يوم 14 سبتمبر، وبعدها ستحط الرحلات في مطار الدوحة الدولي القديم.

وقالت شركة طيران «الجزيرة» الكويتية منخفضة التكلفة، على موقعها الإلكتروني، إنه «سيتم نقل جميع رحلاتنا المنتظمة إلى الدوحة مؤقتاً إلى مطار الدوحة الدولي»، عوضاً عن مطار حمد الرئيس.

وذكرت في بيان أن التغيير جاء «بناء على تعليمات الهيئة القطرية للطيران المدني»، وسيستمر حتى 30 ديسمبر.

وكان مطار الدوحة القديم يُستخدم منذ عام 2014 بشكل أساسي للرحلات الجوية، من قبل العائلة المالكة وكبار الشخصيات، إلى جانب القوات الجوية القطرية.

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