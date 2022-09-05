الإمارات تستضيف مليون مشجّع من جماهير مونديال 2022

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تستعد الإمارات لاستضافة ما يقرب عن مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022، الذين اختاروا الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة للاستمتاع بفترة ما بين المباريات مع إمكانية التوجه إلى قطر يوم المباراة والعودة مباشرة بفضل توفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

كما ستكون الإمارات وجهة مفضلة لعدد من المنتخبات لإقامة معسكراتها وخوض مباريات ودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022 .

وأكد مجلس دبي الرياضي أنه يعمل مع مختلف الأطراف الرياضية والإعلامية الدولية والمحلية لتسهيل حضور المنتخبات والبعثات الإعلامية المرافقة لها وكذلك توفير أماكن تدريب ولعب وخدمات علاج وطب رياضي، وغيرها ، كما يعمل المجلس مع الجهات المختصة الأخرى لتسهيل حضور الأعداد الكبيرة من الجماهير ودخولها الدولة بسلاسة وأيضا حصولها على السكن الراقي والمتنوع من ضمن أكثر من 140 ألف غرفة فندقية في دبي من خلال باقة حضور المباريات وتأشيرة الدخول المتعددة التي يحصل عليها الجمهور من حاملي تذاكر الدخول، إلى جانب توفير خيارات متنوعة لهم لقضاء إجازاتهم وممارسة هواياتهم في التسوق منها مراكز التسوق الفخمة أو ممارسة هواياتهم الرياضية في ملاعب الجولف والمسابح ومضامير الدراجات الهوائية ومناطق رائعة لممارسة رياضات الشاطئ، وغيرها.

كما سيتوفر للجماهير من الذين لم يحصلوا على تذاكر المباريات من متابعة المباريات وحضور الفعاليات الترفيهية المختلفة من خلال مناطق مخصصة لهم تتضمن شاشات كبيرة لعرض المباريات.

وكشف المجلس عن استضافة دبي خلال الفترة بين 10 و18 نوفمبر المقبل، معسكرا تحضيريا للمنتخب الألماني بطل العالم 4 مرات واليابان عملاق الكرة الآسيوية.

و أكمل المنتخب الألماني استعداداته لإقامة المعسكر التدريبي في مجمع ند الشبا الرياضي الذي يعد من أحدث المنشآت الرياضية العالمية وأكثرها تميزًا حيث يضم معدات وملاعب متطورة ويستقبل سنويًا معسكرات لأهم الأندية العالمية ومن بينها ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال ودورتموند الألماني، وغيرها، كما يتدرب في صالات التدريب الخاصة به أبطال عالميون في الريشة الطائرة والملاكمة ونجوم كرة القدم مثل كرستيانو رونالدو و بوغبا وبن زيمة وغيرهم.

من جهته اختار المنتخب الياباني إقامة معسكره في استاد آل مكتوم بنادي النصر الذي يعد أيقونات المنشآت الرياضية في دبي وكان أحد الملاعب الرئيسية خلال نهائيات كأس أمم آسيا 2019 ، كما استضاف عددًا من اللقاءات الدولية ومن بينها تصفيات كأس العالم ومباريات الأندية العالمية.

وسيرافق المنتخبان الألماني والياباني وفودا إعلامية ضخمة تتابع التدريبات والمباريات الاستعدادية كما يحضر نجوم سابقون ومحللون إلى دبي لمتابعة استعدادات المنتخبين والمشاركة في الاستوديوهات التحليلية التي سيتم بثها للجمهور يوميا من دبي خلال تواجد المنتخبين على أرض الدولة.

جاهزية

مساهمة دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا في استقبال الأعداد الكبيرة جدا من الجماهير من مختلف دول العالم وتوفير برنامج دخول متعدد للدولة وإقامة سهلة وميسرة وكذلك جاهزية مئات الفنادق الرائعة لاستقبال الجماهير وفق باقات متنوعة،

تأتي انطلاقا من الدور الرئيسي الذي تلعبه الدولة في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية وقدرتها على استقبال الملايين من الزوار وهو الأمر الذي نال إعجاب العالم في العديد من المناسبات الكبرى والتي كان آخرها تنظيم "إكسبو دبي 2020" بحضور عشرات الملايين من الزوار من مختلف دول العالم للمشاركة في الحدث وحضور فعالياته والاستمتاع بالمنشآت السياحية والرياضية عالمية المستوى ومراكز التسوق المرموقة وجودة ورفاهية الحياة في جميع تفاصيلها.

ومع اقتراب موعد المنافسات خلال شهر نوفمبر المقبل سيتم الإعلان عن تفاصيل الكثير من البرامج الترفيهية التي سيتم تقديمها لجمهور بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي تهدف إلى إسعاد الجماهير وخوضهم تجربة لا تنسى، وكذلك العودة إلى بلدانهم بذكريات متعددة عن مباريات البطولة وعن تجربة الاجازة والاستمتاع بدبي وباقي مدن دولة الإمارات.

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