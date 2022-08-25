مونديال 2022: تذاكر مباراتي الأرجنتين مع المكسيك والسعودية الأكثر مبيعاً

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 ناصر الخاطر أن مباراتي الأرجنتين مع المكسيك والسعودية هما الأكثر مبيعاً حتى الآن، قبيل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق العرس الكروي العالمي الأول في الشرق الأوسط.

وقال الخاطر في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) على تويتر الأربعاء إن "الإقبال والطلب على التذاكر مهول، وبحسب فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، كانوا مندهشين".

وأشار إلى أن "مباراة السعودية والأرجنتين في لوسيل هي ثاني أكثر مباراة عليها طلب ونفذت تذاكرها في المرحلة الثانية، وطبعاً الأرجنتين والمكسيك في المقام الأول".

وأضاف أن هناك "خططاً لنقل بعض الجمهور السعودي بحافلات من المنافذ الحدودية إلى الملاعب".

وبلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر 2.45 مليون، بينها نصف مليون الشهر الماضي، قبل مرحلة البيع النهائية، بحسب ما أعلن فيفا الأسبوع الماضي.

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة لمونديال 2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر المباعة لجميع الفئات (الجماهير، شركاء فيفا، الاتحادات، الضيافة...).

وأشار الخاطر في هذا السياق، إلى أنه "سيكون هناك مرحلة ثالثة وأخيرة لبيع التذاكر"، لافتاً إلى أن عائدات البطولة "قد تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار وفق تقديرات فيفا".

وسيُعلن فيفا عن موعد انطلاق مرحلة مبيعات "اللحظة الأخيرة" في أواخر سبتمبر، بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا أيضا. وستنطلق المبيعات في أكشاك التذاكر بالدوحة بعد إطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

ويتوقع قدوم أكثر من مليون زائر خلال فترة المونديال بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

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