دبي تجهز «الماكينات» للمونديال

المصدر: دبي - البيان

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وقف الاتحاد الألماني لكرة القدم على آخر المستجدات والترتيبات الخاصة بمعسكره في دبي والتي تجهز «الماكينات» لكأس العالم 2022، المقام في قطر خلال نوفمبر المقبل.

وتعرف وفد الاتحاد الألماني على المنشآت والملاعب التي ستستضيف معسكره، خلال زيارة مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، واطلع على دور المجلس في إدارة وتطوير العمل الرياضي في دبي والفعاليات الرياضية المتنوعة التي ينظمها سنوياً.

وضم الوفد الألماني كلاً من ينس بوش رئيس أول العمليات والمشاريع الخاصة في الاتحاد الألماني لكرة القدم، وجليان شتيمبرغر مدير المنتخب الألماني، الذي يعد من أبرز المنتخبات في تاريخ كرة القدم، حيث توج بلقب كأس العالم 4 مرات إلى جانب ألقاب دولية عدة.

دعم

كما ناقش سعيد حارب سبل التعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، وتقديم الدعم للمنتخب الألماني من خلال توفير المنشآت والخدمات اللازمة لإقامة مبارياتهم الودية في دبي وتنظيم المعسكر التدريبي استعداداً لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقدم سعيد حارب شرحاً للوفد عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، المحلية والدولية المتنوعة، التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات مقبلة، بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بين كل فئات المجتمع سواء على مستوى الرياضة المجتمعية أم على مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية.

تسهيلات

وأكد حارب استعداد مجلس دبي الرياضي لتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها المنتخب الألماني لنجاح معسكره في دبي، وفي ختام الزيارة اصطحب سعيد حارب الوفد الزائر في جولة داخل مقر المجلس وأطلعهم على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، وأهدى النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وعبر وفد المنتخب الألماني عن سعادتهم بالتواجد في دبي، وأشاد بالمنشآت والمرافق الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية التي توفرها دبي في كل مكان والتي تساعد بشكل كبير في التشجيع على التدريب وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

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