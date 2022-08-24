"كونميبول" يرفض تعديل نظام تصفيات مونديال 2026

المصدر: أ ف ب

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أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عدم رغبته في تعديل نظام تصفيات منطقته المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مبقيا على صيغة خوض كل من المنتخبات العشرة، 18 مباراة في المجموع.

وسيتم إحالة القرار الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلس الاتحاد القاري خلال اجتماعه الاثنين في العاصمة التشيلية سانتياغو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الراغب في تعديله.

وخلال نهائيات كأس العالم 2026 التي ستنظمها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48.

وتأهلت عن أمريكا الجنوبية، المنتخبات التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في التصفيات التي تقام بنظام مجموعة واحدة إلى نهائيات مونديال قطر نهاية العام الحالي، فيما خاص صاحب المركز الخامس ملحقا دوليا.

أما بالنسبة لنسخة 2026، ستتأهل ستة منتخبات بشكل مباشر على أن يخوض السابع ملحقا دوليا.

ولكن صيغة التأهل الجديدة التي يريدها "الفيفا"، تنص على فصل المنتخبات العشرة في مجموعتين من خمسة على أن يلعب كل منتخب على أرضه وخارجه ضد الفرق الخمسة من المجموعة الأخرى.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم فيما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع ضد بعضهما على أن يتأهل الفائز مباشرة إلى النهائيات ويلعب الخاسران من أجل بطاقة خوض الملحق.

وتأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والاكوادور مباشرة إلى مونديال قطر الذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل، فيما سقطت البيرو الخامسة في الملحق الدولي بركلات الترجيح ضد أستراليا.

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