فرصة لأعضاء "تيكت" للفوز برحلات مدفوعة التكاليف لكأس العالم بقطر

المصدر: البيان

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عقد تيكت، برنامج المكافآت الوحيد والأسهل في دبي، مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي، شراكة لمنح أربعة فائزين محظوظين فرصة لفوز كلٍّ منهم برحلة شاملة مدفوعة التكاليف بالكامل لشخصيْن إلى كأس العالم قطر 2022 .

ويمكن الدخول بالسحب بخطوات بسيطة تبدأ بتحميل تطبيق البرنامج "Tickit Rewards"، ثم التسجيل وربط بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنكية من Visa صادرة من الإمارات بحساب العضو. وسيتعين على الأعضاء بعد ذلك إنفاق 100 درهم ببطاقة Visa المسجّلة في التطبيق بأيٍّ من المنافذ الشريكة لـ "تيكت" سواء كانت المتاجر أو منصات التسوّق عبر الإنترنت وذلك للدخول في السحب والتمكُّن من الفوز بفرصة العمر هذه.

وسيحصل كلٌّ من الفائزين الأربعة المحظوظين على فرصة كسب باقة كأس العالم FIFA™ الشاملة لشخصيْن، والتي بموجبها سيحصل كل فائز على تذكرتيْن لحضور مباراتيْن من مرحلة المجموعات في مونديال كأس العالم لكرة القدم، وإقامة كاملة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق فاخر من فئة الخمس نجوم، ورحلات ذهاب وعودة، والتنقلات من والى المطار في الدوحة، وإمكانية الدخول إلى صالة Visa Everywhere والمزيد.

وإن كل 100 درهم يتم إنفاقها باستخدام بطاقة Visa المسجّلة في التطبيق تخوّل العضو بالدخول في السحب لمرة واحدة، وكل 200 درهم إنفاق تخوله لدخول السحب مرتين وإنفاق 300 درهم باستخدام نفس البطاقة تخوّله للدخول في السحب 3 مرّات وهكذا. يسري العرض حتى 25 سبتمبر 2022 وسيتم اختيار الفائزين من خلال سحب عشوائي.

وفي هذه المناسبة، قالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والإعلام في دبي القابضة: "من خلال برنامج الولاء تيكت التابع لنا، يسعدنا أن نجتمع مع شريكنا الاستراتيجي Visa على حب كرة القدم لنقدّم من خلال هذه الشراكة لأعضاء تيكت ومشجعي كرة القدم تجربة لا تُنسى في إحدى أعظم الأحداث الرياضية في العالم. فبفضل Visa، لم يسبق أن كان الفوز بمثل هذه الرحلة المذهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ بهذه السهولة وذلك لبساطة استخدام تيكت الذي يعتمد على تكنولوجيا ربط بطاقات الدفع البنكية التي لا تُضاهى، إذ لا يحتاج الأعضاء لمسح أي إيصالات أو رموز الباركود، أو حتى الدخول إلى التطبيق. فكل ما هو مطلوب استخدام بطاقة Visa المسجّلة بتطبيق البرنامج في إتمام مشترياتهم لدى شركاء تيكت للدخول في السحب، وسيتم اكتسابهم للنقاط تلقائياً. إنه حقًا بهذه السهولة".

من جانبه، قال مادهور مهرا، رئيس قسم المبيعات والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Visa: "يسعدنا عقد شراكة مع دبي القابضة تعكس مدى الحماس العام حيال كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ في دولة الإمارات. فهذه الحملة الترويجية تتيح وسيلة رائعة لأعضاء "تيكت" للإنفاق بواسطة بطاقة Visa المسجّلة بالتطبيق والحصول على فرصة للفوز بتجربة العمر. وتلتزم شركة Visa بجعل المدفوعات غير النقدية آمنة وموثوقة ومجزية. ومن دواعي سرورنا أن نقدم مزايا التجارة الرقمية غير النقدية للمزيد من المستهلكين والشركات والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة الإمارات الرامية إلى تعزيز المدفوعات غير النقدية".

وبوصفها واحدة من شركات تكنولوجيا الدفع الرقمي الرائدة في العالم، تُعَد Visa شريكاً طبيعياً لـبرنامج المكافآت "تيكت" لاعتماده تكنولوجيا ربط بطاقات الدفع البنكية ولأنّه يحظى بدرجة أمان بمستوى أمان البنوك مما يسمح بتوفيره حماية سلسة ورؤىً قائمة على البيانات تتيح للأعضاء كسب النقاط فوريّاً وبسهولة متناهية.

يغطي البرنامج أكثر من 700 منفذاً مشاركاً و300 علامة تجارية في دولة الإمارات. يمكن استخدام برنامج المكافآت تيكت في العديد من الوجهات الرائدة بما فيها بلوواترز، وسيتي ووك، ولامير، وذا بييتش، وجي بي أر، والخوانيج ووك.

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