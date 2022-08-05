كلوب ينفجر غضباً بسبب كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن غضبه الشديد بسبب موعد منافسات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وفولهام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، المقرر إقامتها غداً السبت: "لم أكن غاضباً في البداية بسبب موعد كأس العالم، ولكن أشعر بالغضب بمجرد الحديث عن الأمر، مشكلتي أن الجميع يعرف أن مواعيد المونديال ليست مناسبة، ورغم ذلك لا أحد يتحدث حول هذا الأمر".

وأضاف: "هناك شيء ما يجب أن يتغير، أتمنى أن يجتمع مسؤولو الفيفا ويويفا والاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي من أجل هذا الأمر، لابد أن نهتم بصحة اللاعبين، كأس العالم يقام في وقت خاطئ من أجل أسباب خاطئة".

وعن مواجهة ليفربول وفولهام، قال يورجن: "فولهام ظهر بشكل جيد في الموسم الماضي، ونجح في الصعود للدوري الإنجليزي، كارفاليو وهاري ويلسون كان لهما دوراً هامًا مع الفريق الموسم الماضي".

وتابع: "كوستاس تسيميكاس لن يشارك أمام فولهام، وسيكون جاهزاً للتدريبات بداية من الأسبوع المقبل، إبراهيما كوناتي أصيب في لقاء ستراسبورغ الودي، وسيغيب لفترة لم تحدد مدتها بعد".

وواصل: "أليسون بخير وجونز أيضاً، نأمل أن نكون التقطنا إصابة الثنائي في الوقت المناسب، وداروين نونيز جاهز لكن هذا لا يعني وجوده أساسياً في لقاء الغد، إنه إضافة لنا ولكنه لا يزال يحتاج إلى مزيداً من الوقت ليعتاد على بعض الأشياء داخل الفريق".

وأتم كلوب، قائلاً: "فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة أمامنا، وسنرى ماذا سيحدث الأيام المقبلة".

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