أربع دول تُعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

المصدر: وكالات

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تُعلن الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي، ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم 2030، اليوم الثلاثاء، بملعب سنتيناريو في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي، وهو الملعب الذي استضاف المباراة النهائية عام 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين.

ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع، إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.

وكتب رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز، على "تويتر": "في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم، يجب أن يعود إلى موطنه الأصلي، أميركا الجنوبية"، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

وقال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: "ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور".

وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية، للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أميركا الجنوبية حول خطة ترشحها.

وحال استضافة أمريكا الجنوبية لنسخة 2030 بشكل رسمي، ستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام هناك، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).

وسيواجه الملف الأميركي الجنوبي، الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال، اللتين أعلنتا عنه في يونيو 2021، بينما تراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.

وشارك 13 منتخباً فقط في النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، ولعبت البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو، وعلى ثلاثة ملاعب فقط، أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخباً، وتتوقع الدول الأميركية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها على 15 ملعباً.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة كأس العالم إلى أربع، علماَ بأن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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