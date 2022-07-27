غرامة تصل إلى 70 ألف دولار للمتاجرين بتذاكر مباريات المونديال

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات القطرية عن فرض غرامة مالية تصل إلى نحو 70 ألف دولار، لكل من يتاجر بتذاكر مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدولة الخليجية الغنية بالغاز، من دون ترخيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ونشرت وزارة العدل القطرية عبر حسابها على تويتر تغريدة مرفقة بفيديو توضيحي، قالت فيها "يعاقب القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من فيفا".

وأشارت إلى أن هذه الغرامة تأتي استناداً إلى "القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم" المرتقبة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وسبق للسلطات القطرية أن أقدمت في مايو على اعتقالات على خلفية بيع منتجات مقلّدة مرتبطة بكأس العالم.

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