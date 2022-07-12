غاريث بيل يحدد هدف ويلز الجديد بعد كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الويلزي غاريث بيل أنه يخطط للبقاء مع فريقه الجديد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لفترة طويلة، دون التفكير في أمر اعتزاله كرة القدم، متعهداً بتمثيل منتخب بلاده في بطولة يورو 2024.

وكان غاريث بيل صاحب الـ 32 عاما، وقع على عقد مدته موسم واحد مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، بعد رحيله عن صفوف ريال مدريد الذي استمر بين جدرانه تسع سنوات كاملة.

وقال جاريث بيل في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي: "لقد قطعت شوطاً طويلاً في السنوات العشر الماضية، لا أعتقد أن أي شخص يرى أنه دوري التقاعد".

وأضاف: "المستوى هنا في الدوري الأمريكي يتزايد، إنه أفضل بكثير مما يعتقده الناس في أوروبا، كل شيء يتحسن".

وأكد غاريث بيل أنه يأمل في تمثيل بلاده في بطولة كبرى أخرى بخلاف بطولة كأس العالم المقبلة، حيث قال: "لم آت إلى هنا لقضاء موسم، لقد جئت إلى هنا لقضاء أطول فترة ممكنة، أريد أن أترك بصمتي في الدوري الأمريكي، لأنه سيمنحني فرصة لمواصلة الذهاب إلى بطولة يورو المقبلة، ربما أكثر".

وظن البعض أن غاريث بيل يخطط للاعتزال في غضون الأشهر المقبلة، بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي، وهو ما نفاه لاعب ريال مدريد السابق.

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