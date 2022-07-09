منع تناول الكحول في مباريات كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قررت دولة قطر منع تناول الكحول خلال مباريات كأس العالم، التي تستضيفها في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن قطر ستفرض ضوابط صارمة على تناول الكحول خلال فترة كأس العالم، حيث لن يستطيع المشجعون شراء الكحول إلا خارج الملاعب (قبل أو بعد المباريات).

وأكدت الوكالة العالمية أن قطر ستحظر تناول الكحول في الأماكن العامة على أن يعاقب من يخالف هذه التعليمات، مشيرة إلى أنه سيكون المشجعون قادرين على شراء بعض منتجات الكحول خلال الأوقات المحظورة في أجزاء محددة من منطقة مشجعي "فيفا" الرئيسية، التي تقع في حديقة البدع بمدينة الدوحة.

وتابعت "رويترز": "في الملاعب لا تزال الخطط قيد الانتهاء، لكن المناقشة الحالية هي السماح للجماهير بتناول الكحول عند الوصول أو مغادرة الملعب، لكن لن يتم تقديمها أثناء المباراة أو داخل الملعب".

وأضافت: "على عكس مناطق المشجعين السابقة في كأس العالم، لن يتم تقديم الكحول طوال اليوم ولكن في أوقات محدودة، كما سيتم تخصيص مكان للتناول فيه، يقع بين فندق ومحطة تبريد المنطقة ويتسع لـ 10000 شخص".

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث (الجهة المسؤولة عن العمليات التخطيطية لمونديال 2022)، أكد أنه سيتم في الوقت المناسب الإعلان عن خطط توفير المشروبات الكحولية في البطولة التي ستستمر 28 يوماً.

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