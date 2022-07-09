كاميرات في غرف ملابس اللاعبين.. قرار جديد من «فيفا»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير فرنسية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُخطط لتركيب كاميرات في غرف الملابس الخاصة باللاعبين، خلال بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وبحسب إذاعة "RMC" الفرنسية، فإن خطة "فيفا" لتركيب كاميرات في غرف الملابس الخاصة باللاعبين تأتي لإمكانية عرض صور حية من داخل الغرف أثناء بث المباريات، وذلك في ظل البحث عن تطبيق طرق جديدة في مونديال 2022، لتقريب المشاهد أكثر من اللاعبين.

وتُستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في عالم الرجبي، حيث يتم السماح للمذيعين بحضور لحظة خاصة أثناء حديث المدرب مع اللاعبين، لذلك يُخطط الاتحاد الدولي لتطبيق نفس الأمر خلال مسابقاته، على أن تكون البداية من بطولة كأس العالم 2022.

ويبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن ظهور بطولة كأس العالم 2022 بشكل مميز للجماهير، التي تنتظر مشاهدة مباريات أقوى منتخبات العالم.

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